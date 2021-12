Otrok za najboljšega ponudnika: svoje jajčece prodajala kot umetniško delo

V nedeljo se je končal letošnji Art Basel Miami, ameriška izvedba najpomembnejšega sejma sodobne umetnosti na svetu Art Basel. Potem ko so ga lani zaradi pandemije odpovedali, se je letos vrnil z vsem pompom, ki ga običajno spremlja, predvsem divjimi in razkošnimi zabavami za vplivne, slavne in bogate obiskovalce, ki so za ponujena umetniška dela pripravljeni seči globoko v žep.

Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Letos se je denimo tam mudila raperka Cardi B, ki je to priložnost izkoristila za predstavitev svojega novega izdelka, stepene smetane z vodko, na največjem dogodku za VIP-povabljence je nastopal Lenny Kravitz, tam pa so med drugim opazili igralca Leonarda DiCapria, raperja Frencha Montano ter teniški igralki Venus in Sereno Williams.

Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Med umetniki, ki so v Miami Beachu prodajali svoje umetnine, pa je medtem obilico pozornosti pritegnila armenska umetnica Narine Arakelian, ki je v obliki NFT, nezamenljivega kriptožetona, prodajala svoje jajčece.

Kriptožetoni NFT so edinstveni, najpogosteje so nosilci lastniških pravic za določeno digitalno dobrino, denimo umetnino, pesem, tudi videoigro ali film.

42-letna umetnica je na sejmu ponujala svoj triptih z naslovom Love, Hope, Live. Zadnji del, "Live" oziroma "živeti", je bil na voljo kot NFT, ki je vključeval tudi pogodbo, po kateri bi kupcu pripadala tudi ena od njenih jajčnih celic.

Kot je pojasnila za Page Six, je svoje jajčece ponudila s ciljem, da ga kupec uporabi za spočetje otroka. "Vesela sem, da lahko skozi mojo umetnost na svet pride otrok," je dejala armenska umetnica, ki ima sicer 21 let starega sina, "to umetniško delo bo kupcu pomenilo toliko več, saj mu bo dejansko prineslo otroka."

Ali je za svoje umetniško delo dejansko dobila kupca, za zdaj ni znano.