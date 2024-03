Slovensko podjetje omogoča vlaganje v sončne panele z NFT

Slovensko visokotehnološko podjetje SunContract je z odprtjem prve globalne energetske tržnice, na kateri so žetonizirani delujoči sončni paneli, postalo prvo podjetje na svetu iz energetskega sektorja, ki je na blockchainu povezalo nezamenljive žetone (NFT) s sončnimi paneli in ponudilo svetovno energetsko storitev, ki omogoča osebno sončno elektrarno. Podjetje obenem slovenskemu trgu ponuja družinski paket s prenosom viškov in hibridne razsmernike ter pametne baterije za večjo samooskrbnost z električno energijo.

SunContract je globalno energetsko tržnico v Bukarešti slavnostno odprl skupaj z generalno direktorico svetovnega združenja Global Solar Council Sonio Dunlop.

"Prva serija ponujenih NFT-jev je pošla v enem dnevu, druga v nekaj dneh, trenutno je na voljo le še del tretje serije. Zanimanje zanje je izjemno tako po svetu kot pri nas, kar kaže, da smo na pravi poti. Naša inovacija je velik korak v demokratizaciji, decentralizaciji in digitalizaciji obnovljive energije, ki je tako z le nekaj kliki od kjerkoli na svetu dostopna vsakomur," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal soustanovitelj in direktor razvoja podjetja SunContract Gregor Novak.

"Naša vizija je, da bi bil lahko vsakdo samooskrben z lastno elektrarno, ki jo lahko uporablja kjerkoli in jo upravlja prek svojega pametnega telefona," je smer razvoja podjetja SunContract povzel Gregor Novak. Foto: STA

Koristi lastne sončne elektrarne lahko s storitvijo SunContracta uživa tudi posameznik, ki nima lastne strehe, ne more pridobiti soglasja elektro podjetja za priklop na omrežje ali doslej ni imel finančnih možnosti za celotno investicijo v sončno elektrarno. Ob ponujeni rešitvi osebne elektrarne z NFT-ji lahko izbere enega ali več solarnih panelov in nima nikakršnih skrbi s stroški vzdrževanja ali zavarovanja, saj je to del storitve. Inovacija tako ob sledenju svetovnim tehnološkim smernicam pripomore k energetski samooskrbnosti prebivalstva, napredku v zelenem prehodu in trajnostnemu razvoju.

Prva elektrarna stoji na Ajdovskem, nove že letos

Prva žetonizirana sončna elektrarna na svetu stoji v vasi Višnje pri Ajdovščini z močjo 517 kW ter obsega 2.112 solarnih panelov. Vsak NFT predstavlja posamezni solarni panel.

Lastništvo NFT-jev je mogoče pridobiti z registracijo in nato nakupom na SunContractovi energetski tržnici. Lastnik posameznega žetona lahko z njim poljubno trguje prek obstoječe tržnice SunContract P2P ali prejema prilive v svojo denarnico na podlagi energije, ki jo proizvede z njegovim žetonom povezan panel. Slovenski odjemalci električne energije pa lahko proizvedeno energijo prek energetske tržnice SunContract tudi neposredno uporabljajo za potrebe samooskrbnosti.

V izgradnji je že več novih sončnih elektrarn in tudi agrovoltaična elektrarna, ki bodo obsegale več kot 15 tisoč solarnih panelov in bodo žetonizirane, nekatere že letos poleti, druge pa predvidoma v začetku prihodnjega leta. Projekt pa ima tudi umetniško noto – vsak NFT namreč predstavlja unikatna stripovska slika, katere idejni nosilec je umetnik Simon Sanda.

Na trg prihaja samooskrbna storitev po novi uredbi

Medtem ko so NFT-ji, ki omogočajo sestavljanje osebne elektrarne, globalna storitev, pa SunContract na trg prihaja še z novo storitvijo in produktom, ki sta prvenstveno namenjena slovenskim odjemalcem električne energije.

Prva je samooskrbna storitev po novi uredbi, imenovana Družinski paket s prenosom viškov. Ta prinaša možnost energetske samooskrbe širše družine s sončno energijo in prenos viškov. Z energijo lastne sončne elektrarne so z vključitvijo v družinski paket lahko samooskrbni ne le lastnik sončne elektrarne, ampak tudi njegovi družinski člani.

Direktor podjetja SunContract Slovenija Jošt Štrukelj "SunContractova ponudba se zelo izplača vsem družinskim članom: omogoča namreč prenos viškov proizvedene energije na druge družinske člane že takoj naslednji dan po njihovem nastanku, s katerim lahko posameznik pokriva stroške porabe energije v času, ko njegova sončna elektrarna energije ne proizvaja. Preneseni viški v obliki bonusa ne zapadejo. Lahko se pohvalimo, da smo edini v Sloveniji, ki omogočamo tako storitev," je dejal direktor SunContract Slovenija Jošt Štrukelj.

Direktor podjejta v skupini Sonce Energija Roman Gregorn Foto: STA Novim in obstoječim strankam pa SunContract odslej ponuja tudi lastne napredne hibridne razsmernike in pametne baterije.

"Omogočamo avtomatizirano upravljanje z baterijskim hranilnikom, s čimer so naše stranke maksimalno samooskrbne, njihova poraba in viški pa optimizirani. Zaradi tega je nižji tudi strošek dogovorjene obračunske moči, ki ga določa novi omrežninski akt," je dejal direktor podjetja v skupini Sonce Energija Roman Gregorn.

SunContract je edina energetska tržnica na svetu, ki je v začetku marca lansirala tudi prvo globalno NFT-tržnico in s tem nacionalno ter globalno preoblikovala način trgovanja in oskrbo z elektriko. S svojimi inovativnimi storitvami povezuje velike poslovne odjemalce, proizvajalce zelenih virov energije, lastnike sončnih, hidroelektrarn in kogeneracij ter druge uporabnike. Njihova misija je zagotoviti svobodo, preglednost in fleksibilnost na električnem trgu. Začetki skupine Sonce, katere član je tudi SunContract, segajo v leto 2007, danes njihove inovacije ustvarja več kot sto redno zaposlenih. Podjetje Sonce Energija, tudi član skupine, pa prodaja, montira, vzdržuje in servisira sončne elektrarne za gospodinjstva, kmetije, podjetja, industrijske projekte in skupnostne samooskrbe.