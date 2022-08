Kriptomilijonarji več plačujejo za digitalne kot "prave" avtomobile

Čeprav je trg kriptovalut v zadnjih mesecih izgubil stotine milijard evrov, pa kritpomilijonarji še vedno zapravljajo denar za "zelo čudne stvari". Tako so v zadnjem letu dni za kriptovlagatelje postali "zanimivi" nezamenjlivi kriptožetoni (znani tudi kot NFT), povezani z luksuznimi vozili. In kot poroča tehnološki medij The Next Web, so v mnogih primerih NFT-ji krepko dražji od pravih luksuznih vozil. V nadaljevanju članka vam predstavljamo štiri ekscesne primere, ko so posamezniki za NFT-je, povezane z luksuznimi vozili, odšteli astronomske vsote.

Nissan GT-3

Septembra lani je neznana oseba za NFT, s katerim je bil povezana 3D-upodobitev nissana GT-3, odštela 2,3 milijona ameriških dolarjev. Pravega fizičnega nissana GT-3 lahko sicer iz trgovine odpeljete za 200 tisoč ameriških dolarjev.

Foto: Nissan

Lamborghini huracan

Nov lamborghini huracan vas bo stal okoli 200 tisoč ameriških dolarjev. NFT, ki je bil povezan z videoposnetkom eksplozije pravega huracana, pa je neznana oseba februarja letos kupila za 250 tisoč ameriških dolarjev.

𒄭/𒐤



𝚒𝚗𝚝𝚛𝚘𝚍𝚞𝚌𝚒𝚗𝚐 $CAR:



𝟿𝟿𝟿 𝚎𝚡𝚚𝚞𝚒𝚜𝚒𝚝𝚎𝚕𝚢 𝚏𝚒𝚕𝚖𝚎𝚍 𝚏𝚛𝚊𝚐𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜

𝚘𝚏 𝚊 𝚍𝚎𝚝𝚘𝚗𝚊𝚝𝚎𝚍 𝙻𝚊𝚖𝚋𝚘𝚛𝚐𝚑𝚒𝚗𝚒 𝙷𝚞𝚛𝚊𝚌𝚊𝚗



𝚏𝚞𝚕𝚕 𝚎𝚡𝚙𝚕𝚘𝚜𝚒𝚘𝚗 𝚏𝚘𝚘𝚝𝚊𝚐𝚎 +

𝚊𝚞𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚍𝚛𝚘𝚙 𝟶𝟸.𝟸𝟻.𝟸𝟸 ➞ https://t.co/AV6YAO4wlP

͏ pic.twitter.com/wRIFP2M4kp — 𒐪 (@SHL0MS) February 17, 2022

DeLorean DMC-12

Za legendarni avtomobil DeLorean DMC-12, ki je svetovno slavo pridobil zaradi trilogije filmov Nazaj v prihodnost, boste pri prodajalcu vozil v ZDA odšteli okoli 50 tisoč ameriških dolarjev. Za najdražji NFT iz kolekcije obdelanih fotografij vozila (če vam bo NFT sploh uspelo dobiti, ker jih je umetnik vse razprodal), pa boste odšteli malo manj kot 200 tisoč ameriških dolarjev.

Foto: https://delorean40nft.com/

Logo

Presenetljivo, najdražji prodani NFT, povezan z osebnimi avtomobili, pa je pravzaprav le logotip. Lastnik zanj zahteva več kot 8,5 milijona ameriških dolarjev.