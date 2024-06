Naj vas spremembe omrežnine ne zalotijo nepripravljenih

Nov omrežninski akt po novem stopa v veljavo s 1. oktobrom. A ne čakajte do jeseni in v novi način obračunavanja omrežnine vstopite pripravljeni! Sprememba bo namreč mnogim uporabnikom, vključno z lastniki sončnih elektrarn brez hranilnika, prinesla precejšnje povišanje stroškov. Zavarujte se pred dodatnimi stroški z investicijo v hibridno sončno elektrarno, ki vam bo omogočila samooskrbo, velike prihranke, zeleno energijo in vas med drugim zaščitila tudi pred spremembami omrežnine.

Hibridna sončna elektrarna – vaša pot do prihranka

Hibridna sončna elektrarna (sončna elektrarna z baterijskim hranilnikom) vam omogoča, da premostite najdražje časovne bloke omrežnine. Z baterijskim hranilnikom namreč lahko znižate konice porabe električne energije in preprečite preseganje dogovorjene obračunske moči.

Foto: SONCE energija

Ne čakajte na jesen in zimo – izkoristite poletne mesece za montažo hibridne sončne elektrarne ali le baterijskega hranilnika, če sončno elektrarno že imate. Pridobitev soglasja traja nekaj tednov, sistem pa vam ekipa SONCE energije lahko postavi zelo hitro – tudi v enem tednu.

Prihranki v praksi: Gospodinjstvo s toplotno črpalko ter letno porabo električne energije 11.900 kilovatnih ur bi brez hibridne sončne elektrarne v letošnjem letu za omrežnino plačalo slabih 577 evrov, skupno pa za električno energijo približno 1423 evrov. V primeru, da bi Miha namestil hibridno sončno elektrarno moči 16,28 kilovata in baterijski hranilnik za 28,98 kilovatnih ur ter električno energijo plačeval po dinamični ceni, določeni na borzi električne energije, bi njegova investicija z upoštevano subvencijo države znašala dobrih 16 tisoč evrov, kar bi se Mihi povrnilo v manj kot sedmih letih. V tem času bi prihranil tako zaradi lastne proizvodnje električne energije kot tudi omrežnine, sončna elektrarna pa bi mu služila še desetletja.

Kako boste s hibridnim sistemom še dodatno prihranili?

Hibridni sistem, ki ga ponujajo pri SONCE energija, je nadgrajen s pametnim sistemom upravljanja in omogoča polnjenje iz omrežja ob nizkih cenah energije ter porabo oziroma oddajanje v omrežje, ko so cene električne energije visoke. To strankam omogoča dodaten prihranek, podjetnikom pa tudi možnost zaslužka. Poleg tega baterijski hranilnik povečuje zanesljivost oskrbe z električno energijo, saj zagotavlja neprekinjeno napajanje tudi v primeru neviht, žledolomov in drugih morebitnih nevšečnosti.

Zavarujte se pred visokimi položnicami še to poletje in pošljite povpraševanje za svojo hibridno sončno elektrarno še danes!



Trenutno lahko izkoristite tudi možnost subvencije, ki strošek začetne naložbe v hibridno sončno elektrarno zniža do 40 odstotkov za gospodinjstva ter do 65 odstotkov za podjetnike, obrtnike in kmete.

Hibridni sistem prilagodijo vašim potrebam ter uredijo vso dokumentacijo, subvencijo in financiranje. Ponujajo visokokakovostne sončne panele in baterijske hranilnike, avtomatizirano upravljanje za optimizacijo porabe, garancijo, možnost kreditiranja s partnerskim kreditom NLB in vzdrževanje. Njihove stranke ekskluzivno prejmejo tudi brezplačen dostop do SunContractove tržnice električne energije, ki brez posrednikov povezuje ponudnike in prodajalce električne energije.

Kaj se spreminja z novim omrežninskim aktom?

Z novim omrežninskim aktom bo leto razdeljeno na višjo (november–februar) in nižjo (marec–oktober) sezono. Novost so določeni časovni bloki glede na obremenjenost omrežja, delovni dan in uro v dnevu. Obračun omrežnine bo temeljil na porabi v vsakem 15-minutnem intervalu, ki ga zabeležijo napredni števci električne energije.

Distributer bo na podlagi pretekle porabe za prihodnje leto izračunal dogovorjeno obračunsko moč za vsak časovni blok in uporabnike o tem obvestil. Omrežnina bo najdražja v zimskih mesecih, ko je tudi poraba višja.

Foto: SONCE energija

Dogovorjeno obračunsko moč boste lahko spremenili – a pozor!

Če je vaša priključna moč manjša ali enaka 43 kilovatom, bo preseganje dogovorjene obračunske moči dodatno obračunano za vse presežke v vsakem 15-minutnem intervalu. V prehodnem obdobju (2024 in 2025) boste o presežkih obveščeni, ne bodo pa vam posebej zaračunani. Če je vaša priključna moč višja od 43 kilovatov, boste presežno moč plačevali od 1. oktobra 2024 dalje.