"Inovativna blockchain rešitev, ki jo je SunContract ustvaril z žetonizacijo sončnih elektrarn, je odličen primer uporabe nove tehnologije in kriptovalut, ki vsem osmim milijardam ljudi na tem planetu daje nov in inovativen dostop do solarne energije. Veselim se sodelovanja s SunContractom pri nadaljnjem širjenju tega modela po vsem svetu," je ob svojem prvem obisku Slovenije dejala predsednica Svetovnega solarnega združenja Sonia Dunlop.

Dunlopova, ki je Slovenijo obiskala na povabilo podjetja SunContract, si je v Sloveniji v sklopu svoje evropske turneje, na kateri spoznava inovacije in inovativna podjetja na področju energetike v EU, ogledala prvo žetonizirano sončno elektrarno na svetu v Višnjah nad Ajdovščino, obiskala je tudi sedež podjetja SunContract, v Sloveniji je tudi kupila set NFT-jev, povezanih s solarnimi paneli, in obiskala sedež podjetja Pipistrel.

Po njenih besedah je SunContractova inovacija rešitev za številne ljudi po vsem svetu, ki nimajo lastne strehe ali financ, da bi lahko imeli dostop do izjemno ugodne elektrike, ki jo proizvajajo sončne elektrarne. Inovacija SunContracta ta dostop omogoča tudi njim.

Gregor Novak, Mojca Bavec, Sonia Dunlop, Jošt Štrukelj Foto: Žiga Kalan

SunContract prvi na svetu žetoniziral sončne panele

SunContract je namreč prvi na svetu žetoniziral sončne panele in tako vsakomur na svetu omogočil, da z nakupom žetona (NFT) najame z njim povezan sončni panel ter sestavi svojo osebno sončno elektrarno.

"Z nakupom NFT-žetona na naši NFT-tržnici lahko praktično vsakdo dobi tako imenovani tokeniziran sončni panel. To pomeni, da ga najame za določeno obdobje in lahko elektriko, ki jo ta panel proizvede, prodaja na SunContractovi tržnici. V državah, kjer je to mogoče oz. bo v prihodnje, pa jo lahko tudi koristi na svojem merilnem mestu. To potrošnikom prinaša veliko fleksibilnost, saj lahko vsakdo sodeluje v zelenem prehodu in samooskrbi, tudi če sam ne more imeti lastne sončne elektrarne," je o storitvi dejal solastnik in direktor razvoja podjetja SunContract Gregor Novak.

Ker je vseh 2.112 NFT-jev prve žetonizirane elektrarne v Višnjah že pošlo, je podjetje ta teden žetoniziralo še tri manjše elektrarne, predvidoma konec leta pa načrtuje tudi žetonizacijo skoraj 15 tisoč sončnih panelov velike elektrarne v Lenartu, ki je še v izgradnji.

"Za nas je velika čast, da sta gospa Sonia Dunlop in Svetovno solarno združenje, ki ga zastopa, prepoznala našo inovacijo kot izjemno pomembno, prelomno in globalno uporabno ter dostopno. Veseli nas, da bo tudi prek nje glas o naši NFT-tržnici prišel do drugih držav in celin," je dejal Novak.

Dunlop: Solarna energija je najhitreje rastoč vir energije v svetu

Dunlopova je ob obisku med drugim izpostavila, da je solarna energija trenutno "najhitreje rastoč vir energije na planetu, najhitreje rastoč vir energije v zgodovini in najdominantnejša obnovljiva tehnologija". Po njenih besedah smo na začetku velikega globalnega razcveta sončne energije. Slovenijo ob tem vidi kot državo z veliko inovacijami, ki ji gre na področju energetskega prehoda relativno dobro.

Poleg tega naša država v tem sektorju potrebuje tudi pametne inovacije, meni predsednica Svetovnega solarnega združenja: "Tudi tu vidim v Sloveniji zelo velik potencial, da pokaže, kako lahko majhna država resnično upravlja fleksibilno omrežje, ki ga napajajo obnovljivi in razogljičeni viri energije."