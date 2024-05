PeK Automotive bo robote proizvajal v novih prostorih v Logatcu #video #foto

Slovensko podjetje PeK Automotive, ki med drugim razvija in proizvaja napredna avtonomna vozila za uporabo v kmetijstvu, je v Logatcu odprlo nove poslovno-proizvodne prostore. Vozila bodo v celoti proizvajali v Sloveniji. Kot so poudarili, gre za naložbo v visokotehnološki sektor z vse večjim pomenom, posebej za strateške panoge.

PeK Automotive razvija in proizvaja avtonomna vozila oziroma robote, med drugim namenjene obdelavi vinogradov, sadovnjakov in drugih kmetijskih površin. Posebna linija je namenjena uporabi za potrebe civilne zaščite in vojske. Ponujajo tudi individualno prilagojene rešitve, je pojasnila izvršna direktorica Ajda Cuderman.

Podjetje je za naložbe v Sloveniji doslej namenilo skupno približno 20 milijonov evrov.

Zaposlujejo 96 ljudi, po polnem zagonu proizvodnje pa jih bodo predvidoma 140. Pričakujejo, da bo dodana vrednost na zaposlenega dosegla med 120 in 140 tisoč evrov.

Razvoj robotov izhaja iz dejstva, da vse večje pomanjkanje delovne sile marsikje že otežuje poslovanje podjetij, je povedal direktor Mikhail Kostkin. "Ni presenetljivo, da imata Južna Koreja in Japonska, ki se obe soočata z velikim upadanjem števila prebivalstva, zelo velika deleža uporabe robotov v industriji," je dejal.

Prednosti avtomatizacije po njegovih besedah prepoznava tudi industrija v večini drugih držav. Veseli ga, da s svojimi izdelki poseben doprinos dajejo kmetijskemu sektorju, ki ima tudi v Sloveniji poseben pomen. "Gre za strateško panogo. Vlaganje v razvoj takšne panoge pomeni vlaganje v izjemno pomembno področje, ki zagotavlja oskrbo s kakovostno in trajnostno pridelano hrano," je dejal.

Tudi solastnik podjetja Hasan Peker iz Peker Holdinga je poudaril, da so njihovi izdelki usmerjeni v reševanje pomembnih izzivov, s katerimi se soočajo strateške panoge. "Vključevanje robotov v kmetijstvo, predvsem vinogradništvo in sadjarstvo, lahko močno poveča proizvodne zmogljivosti in trajnostno naravnanost sektorja v Sloveniji in Evropi," je dejal.

Vsa njihova vozila poganja elektrika. Izjema so tista za potrebe civilne zaščite in vojske, vendar imajo tudi ta različne možnosti pogona. "Trajnostnim načelom sledijo tudi boljše možnosti obvladovanja škodljivcev, ki jih prinašajo takšna vozila," je izpostavila Cudermanova.

Peker Holding izvira iz Turčije. Ta je po besedah turške veleposlanice v Sloveniji Aylin Tashan ponosna na uspešno sodelovanje s Slovenijo. Veseli jo, da turška podjetja prepoznavajo potencial slovenskega poslovnega okolja, slovenska podjetja pa priložnosti, ki jih omogoča sodelovanje s Turčijo.

Generalni direktor direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Jernej Salecl je tovrstne naložbe pozdravil ne le kot dobrodošle, temveč tudi kot nujne. "Inovacije so in bodo ključnega pomena. Evropa trenutno na tem področju zaostaja, vendar mora pospešiti," je dejal. Na ministrstvu si bodo z različnimi ukrepi še naprej prizadevali za spodbudno inovacijsko in poslovno okolje kot gonilo rasti dodane vrednosti, je napovedal.

Župan občine Logatec Berto Menard je izrazil zadovoljstvo, da se je za naložbo v občinski obrtno-poslovni coni, ki se je v zadnjih letih močno razširila, odločilo še eno podjetje. "Še posebej me veseli, da gre za visokotehnološko podjetje z višjo dodano vrednostjo," je poudaril.