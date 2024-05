iQwood je specializirano proizvodno podjetje za razvoj in izvedbo masivnih lesenih konstrukcij brez lepil in kemikalij. Podjetje je prejetim certifikatom in nagradam, med katerimi je pomembnejša zlata nagrada za inovacije Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2023, dodalo tudi zlato nagrado za inovativnost German Innovation Award 2024.

Lukić: Uporabnikom in naravi prijazen produkt

"Gre za izjemno potrditev prave smeri razvoja naših tankih masivnih lesenih sten brez lepil in kemikalij. Z našo inovativno rešitvijo v kvadratni meter stene vgradimo manj kot polovico materiala kot konkurenti. Zaradi tega lahko bistveno pocenimo investicijo zgrajenih objektov z uporabo okolju prijaznih mozničenih lesenih elementov, saj se investicija ob enaki ceni na kvadratni meter prepolovi. Ob tem je produkt uporabnikom in naravi prijazen, saj nudi visoko ugodje bivanja in zmanjšuje potrebo po primarni surovini, hkrati pa kljub svoji tankosti nudi izjemno visoko trdnost ter nosilnost," je ob podelitvi nagrade v Berlinu povedal lastnik in direktor podjetja Lumar Marko Lukić, večinskega lastnika podjetja iQwood.



"Izredno tanka in nosilna masivna lesena stena, brez uporabe lepil in kemikalij, je nov revolucionarni korak v gradbeništvu," trdijo v podjetju IQwood. Na izbor je bilo prijavljenih 520 inovacij iz 23 držav.

Hladnik: Postali smo prvi množični ponudnik tovrstnih sten v Evropi

"Rezultat razvoja je najtanjša nosilna masivna lesena stena brez lepil in povezava lokalne lesno predelovalne verige od drevesa do lesene hiše. Naša rešitev produkt približuje širši množici, saj je zaradi svojih karakteristik komercialno bistveno bolj zanimiv. Iz tega vidika je iQwood postal prvi množični ponudnik tovrstnih sten v Evropi," je povedal direktor podjetja iQwood Martin Hladnik.