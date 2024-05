Certifikat Družini prijazno podjetje še 16 podjetjem

Ekvilib inštitut je danes v Ljubljani vnovič podelil certifikate Družini prijazno podjetje. Osnovne in polne certifikate je prejelo novih 16 podjetij, ki skupaj zaposlujejo prek 6300 zaposlenih. Doslej se je projektu tega certificiranja priključilo že več kot 300 slovenskih podjetij in organizacij, so sporočili iz Ekviliba.

Osnovne certifikate Družini prijazno podjetje so danes prejeli podjetja in organizacije Ipros, Koncern Sintal, Result, Skupina Porsche Finance Group Slovenia, SPL in Varstveno delovni center Kranj.

Polne certifikate so medtem organizatorji podelili podjetjem in organizacijam Anton Blaj, Dom počitka Mengeš, Dom upokojencev Vrhnika, Engrotuš, Kovintrade Celje, Novartis Pharma Services, podružnica v Sloveniji, Skupina Nova Panorama, Steris AST, Telemach Slovenija in Varovanje Galekom.

Certifikati veljajo za eno izmed orodij za učinkovito ter bolj kakovostno upravljanje s človeškimi viri znotraj podjetij in organizacij. Pri tem je poudarek na usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih. Namenjeni so podjetjem in javnim ustanovam z več kot desetimi zaposlenimi. Ekvilib je certifikate tradicionalno podelil na mednarodni dan družin.

Podeljene zahvale za širjenje kulture družini prijaznega podjetja



Sicer pa so bile danes izrečene tudi posebne zahvale za širjenje kulture družini prijaznega podjetja. Prislužila so si jih podjetja in organizacije:

Loterija Slovenije, Zdravstveni dom Brežice, Akrapovič, Biotehniški center Naklo, Dom Nine Pokorn Grmovje, Dom starejših Logatec, Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik, Hit Nova Gorica, Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Javni zavod Lekarna Ljubljana, JP Voka Snaga, Plinovodi, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Zdravstveni dom Ljubljana, Elektro Gorenjska, Eles, Grieshaber logistika, Informatika, Kapitalska družba, NLB, Slovenski inštitut za standardizacijo, Splošna bolnišnica Jesenice, Steklarna Hrastnik in Lek.