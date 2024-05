Zakaj so podjetja, ki sledijo trajnostnim načelom, bolj zanimiva za investiranje?

Investirajte v vzajemne sklade, ki sledijo trajnostnim načelom. Foto: Shutterstock / Triglav Skladi

Trajnost kot kazalnik uspešnosti podjetja

Upoštevanje trajnostnih vidikov postaja vse pomembnejši pokazalnik za podjetja v današnjem poslovnem okolju. Podjetja, ki uresničujejo trajnostne prakse – zmanjševanje ogljičnega odtisa, učinkovita raba virov, skrb za dobrobit zaposlenih ter zagotavljanje transparentnosti in odgovornosti v poslovanju –, običajno izkazujejo večjo stabilnost, konkurenčnost in dolgoročno vzdržnost. Ti vidiki ne le, da krepijo ugled podjetja in zaupanje, ampak običajno tudi zmanjšujejo operativne stroške, povečujejo inovativnost ter odpirajo nove poslovne priložnosti. Vse to vpliva na potencial za rast vrednosti v portfeljih.

Podjetja, ki so običajno odpornejša proti nihanjem

Podjetja, ki sledijo trajnostnim načelom, so pogosto odpornejša proti tržnim nihanjem, saj so bolje pripravljena na izzive prihodnosti. S tem pa se veča tudi potencial za rast vrednosti v portfeljih. Sledenje trajnostnim načelom obenem vpliva tudi na bolj odgovorno in transparentno delovanje podjetja, kar znižuje pravna in operativna tveganja.

Pravi trenutek, da ulovite trend

Zanimanje za naložbe v podjetja, ki skrbijo za trajnostne vidike svojega poslovanja, v zadnjih letih narašča, saj se vse več vlagateljev zaveda odločitvene moči svojega kapitala. Investitorji namreč prepoznavajo dolgoročno vrednost, ki jo takšna podjetja prinašajo. Glede na raziskavo ESG Attitudes Tracker (2022) večina zasebnih vlagateljev (53 %) pravi, da pri investiranju že upoštevajo okoljske, družbene in upravljavske dejavnike (t. i. dejavnike ESG).

Dejavniki ESG: Gre za nabor vidikov, ki se uporabljajo za ocenjevanje organizacij glede na njihov odnos do okolja, širše družbe in upravljanja podjetja.

Kako izbrati podjetja, ki sledijo trajnostnim načelom?

Naložbe v podjetja, ki upoštevajo trajnostna načela, že predstavljajo prihodnost investiranja. Kako pa lahko med vso ponudbo prepoznamo podjetja, ki trajnostna načela res uresničujejo? Dobra odločitev je lahko investiranje v vzajemne sklade, ki pri izbiri naložb upoštevajo te vidike. Pri izbiri pravega partnerja s tovrstnimi vzajemnimi skladi je dobro biti pozoren na več točk:

Naj upravlja paleto raznovrstnih skladov z razpršenimi portfelji, ki sledijo trajnostnim načelom za prilagodljivost vaše naložbene strategije. Naj bo osredotočen na dolgoročne priložnosti in aktivno posodablja nabor podjetij, ki sledijo trajnostnim načelom. Naj ponuja transparenten in dovršen sistem selekcije podjetij, ki so vključena v vzajemnih skladih. Naj ponuja enostaven, uporabniku razumljiv in prilagodljiv načrt investiranja z vzajemnimi skladi, ki upoštevajo trajnostne vidike.

Vse to vam omogočamo pri Triglav Skladih. Na spletni strani lahko izpolnite kratek obrazec in se naročite na brezplačen posvet z našim naložbenim strokovnjakom. Skupaj bomo našli način, da dosežete svoje finančne cilje na odgovoren in premišljen način.









Viri:

https://www.triglavskladi.si/trajnost/

Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja z informacijami in Ključne informacije za vlagatelje. Omenjena dokumenta sta v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani www.triglavskladi.si. Dodatne informacije o trajnostnih vidikih poslovanja družbe Triglav Skladi, d. o. o., in njenih storitev so dosegljive na spletni strani www.triglavskladi.si pod zavihkom na temo trajnosti.

Naročnik oglasnega sporočila so TRIGLAV SKLADI.