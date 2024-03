Slovensko podjetje s prvo globalno NFT tržnico za osebne elektrarne

Slovensko podjetje Sonce Energija, partner globalne SunContract tržnice električne energije, je na konferenci Crypto Expo Europe 2024 v Bukarešti premierno predstavilo prvo globalno NFT-tržnico, na kateri so žetonizirani pravi in že delujoči sončni paneli.

Podjetje SunContract z inovacijo odpira možnost za samooskrbo tudi tistim, ki do zdaj niso mogli pridobiti soglasja za priključitev sončne elektrarne ali jim je bilo to zavrnjeno. Predstavljena rešitev je namenjena tudi tistim, ki nimajo tehničnih možnosti za investicijo v lasten obnovljivi vir energije, ker živijo v bloku, večstanovanjski hiši ali apartmaju in zato nimajo lastne strehe, na kateri bi lahko postavili sončno elektrarno. Prav tako je koristna za vse, ki so jim bile investicije v obnovljive vire energije do zdaj predrage. Rešitev z NFT-žetoni omogoča lastno elektrarno, kot bi jo imeli na domači strehi, le brez skrbi glede vzdrževanja ali strahu pred morebitno nevarnostjo požarov. Novost je primerna tudi za podjetja, ki si želijo zakupiti svoj obnovljivi vir energije za daljše časovno obdobje, so sporočili iz podjetja.

Kaj pa je pravzaprav NFT? Gre za kratico za non-fungible tokens, ki pomeni nenadomestljive kriptožetone. V primerjavi z bitcoinom ali katero drugo kriptovaluto, ki je zamenljiva, lahko npr. en bitcoin prodamo in kupimo drugega, pa smo na istem. Zaradi tega je NFT edinstven. Če bitcoin prodamo, ga lahko nazaj dobimo le na tak način, da kupimo istega. Ob dejstvu, da ga je kupec, seveda, pripravljen prodati.

V projekt že vključena sončna elektrarna na Ajdovskem

Prvi projekt NFT-žetonov je povezan s sončno elektrarno v vasi Višnje na Ajdovskem. Elektrarna deluje od leta 2011, ima 2112 sončnih panelov in vršno moč 517 kilovatov. Vsak NFT-žeton predstavlja svoj, točno določen sončni panel te konkretne sončne elektrarne.

Lastnik NFT je upravičen do prilivov, ki jih ustvari sončni panel, ki ga predstavlja povezani NFT, izplačan v SNC-žetonih neposredno v njegovo denarnico SunContract. Ali pa lahko porablja električno energijo, proizvedeno v osebni elektrarni (Personal Power Plant – PPP) prek P2P energetske tržnice SunContract in si zagotovi samooskrbnost.

Novost na svetovnem energetskem in kriptotrgu bo vodstvo podjetja SunContract, ki svoje storitve širi še na Hrvaško, v Estonijo in na Malto, slovenski javnosti predstavilo prihodnji teden. Predstavili bodo tudi novo storitev družinski paket z možnostjo prenosa viškov proizvedene energije za samooskrbnost širše družine s sončno energijo po novi uredbi.