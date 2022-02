Avdić: Radio 1 pripravlja svojo televizijo

Radijski in TV-voditelj Denis Avdić je v pogovoru za Žurnal24 povedal, da Radio 1 pripravlja lastno televizijo. "Za zdaj ne morem povedati več kot to, da bo Radio 1 postal tudi televizija," je dejal Avdić, ki je do zdaj kot TV-voditelj več let sodeloval s POP TV.

Potem ko je v javnost prišla informacija, da sodelovanja s POP TV ne bo več, je Avdić zdaj za Žurnal 24 pojasnil, da so razlog za to prav televizijske ambicije Radia 1. "Ker Radio 1 pripravlja svojo televizijo, ki bo v prihodnosti zaživela, je prišlo do prekinitve sodelovanja," je dejal.

Oglejte si še: