Posel z različnimi priročniki cveti, pa naj gre za pomoč pri jasnejšem razmišljanju ali nasvete, kako redoljubno pospraviti lastne omare. Tudi ameriški glasbeni producent Rick Rubin, ki za številne velja za glasbenega guruja, je izdal priročnik z naslovom The Creative Act: A Way of Being z različnimi napotki za posameznika.

Rubin v svoji knjigi po poročanju nemškega Deutsche Welle niha med izreki za koledar in piškoti sreče ter globokimi spoznanji. Naslovnica knjige ima sivo ozadje, na njej pa je črn krog s piko na sredini.

Uspeh se ne meri ne v priljubljenosti ne v denarju, ampak se odvija v zasebnosti duše, je ena od Rubinovih misli. Meni tudi, da je umetnost dana vsem, ne samo tistim, ki prodajo na milijone albumov ali knjig. Priporoča tudi, da vedno pozorno hodite po svetu in stvari preizkušate, ne da bi vas skrbela pomen in merljiv rezultat.

Ne obvlada glasbila in nima veliko znanja o studijski tehnologiji

Rubinov vpliv na sodobno pop kulturo je neizmeren. V preteklosti je izjavil, da niti ne obvlada glasbila niti nima veliko znanja o studijski tehnologiji, je pa pomembno, kaj čuti. V svoji knjigi pravi takole: "Delo, ki ima pet napak, še ni dokončano. Z osmimi napakami pa morda je."

Oznaka velika legenda za Rubina nikakor ni pretirana. Pri 20 letih je v začetku 80. let preteklega stoletja v študentskem domu v New Yorku ustanovil založbo Def Jam. Ko se mu je pridružil Russell Simmons, so šle stvari navzgor. Kot glasbeni producent je Rubin odkril Beastie Boys, produciral Eminemove albume in pomagal Johnnyju Cashu ob vrnitvi.

Pomagal skupini Aerosmith in sodeloval z velikimi imeni glasbene industrije

Pri vrnitvi je leta 1986 pomagal skoraj že pozabljeni rock skupini Aerosmith, ko jo je povabil, naj z rap triom Run-DMC ponovno posname svojo pesem Walk This Way iz leta 1975.

Kasneje je Rubin prodal svoj delež v Def Jamu za trimestno milijonsko vsoto, se preselil v Los Angeles, ustanovil novo založbo in delal tudi kot producent za umetnike, ki so podpisali pogodbo z drugimi založbami. Z njim so med drugim povezani Red Hot Chili Peppers, Tom Petty and the Heartbreakers, Mick Jagger, Rage Against The Machine, U2, Ed Sheeran, Lady Gaga in Adele.

