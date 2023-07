Na enem največjih festivalov elektronske, house, techno in trance glasbe v Evropi so zasegli tudi kar nekaj mamil, med drugim 721 tablet ekstazija in 1.215,4 grama kokaina, je sporočila policija.

Na festivalu elektronske glasbe Ultra v Splitu, ki se ga je v preteklih treh dneh udeležilo okoli sto tisoč mladih, je policija predvsem zaradi prekrškov, povezanih s prepovedanimi mamili, prijela 264 ljudi, od tega 178 tujih državljanov, je danes sporočila policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije. Izrekli so za 171 tisoč evrov denarnih kazni in pridelali 40 ton odpadkov.

Poudarili so, da so uresničili svoj glavni cilj, to je visok standard varnosti tako na kraju festivala kot tudi na celotnem območju mesta Split. Pri tem je sodelovalo okoli 260 policistov.

Med festivalom, ki je potekal od petka do nedelje, niso zaznali hujših kaznivih dejanj, glede na več kot 30 tisoč ljudi, kolikor se jih je festivala udeležilo vsak dan, pa je bilo malo tudi kraj. Štirje Italijani, stari od 20 do 24 let, so okoli desetim udeležencem strgali verižice z vratu. Še eden, 33-letni Italijan, pa je osumljen istega kaznivega dejanja. Vsi so v priporu.

Organizator izpostavlja gospodarski pomen festivala

Glavni organizator Ultre Joe Bašić je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina izpostavil gospodarski pomen festivala, saj je bilo na območju Splita med festivalom 350 tisoč prenočitev, udeležili pa so se ga večinoma mladi iz več kot 140 držav.

Na festivalu so med drugim nastopili tudi svetovno znani didžeji, med njimi Afrojack, Alesso, Axwell, DJ Snake, Hardwell, Martin Garrix in drugi. V treh festivalskih dneh pa so nabrali tudi 40 ton odpadkov, od katerih jih bo deset odstotkov mogoče reciklirati. Za čistočo je v času festivala skrbelo 40 oseb, kot je potrdil glavni analitik operativno-tehnične službe Andrija Čaljkušić, pa so izkušnje za festival pridobili že v preteklih letih.