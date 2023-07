Žurerske Zrće: zasegli kupe droge, 52 tisoč evrov gotovine in izdali za 24 tisoč evrov glob #foto

Na letošnjem festivalu elektronske glasbe, ki je med 24. in 30 junijem potekal na paških plažah Zrće in Katarelac, so hrvaški policisti odkrili več kot 12 tisoč tabletk ekstazija in drugih prepovedanih drog, zaračunali za 24 tisoč evrov kazni, začasno zasegli še 52 tisoč evrov gotovine in devet oseb kazensko ovadili.

Po navedbah policije se na takšnih festivalih običajno zbirajo domači in tuji gostje, nagnjeni k zasvojenostim, ki z neprimernim vedenjem motijo ​​javni red in mir. Poleg tega tovrstna druženja spremljajo še pripadniki kriminalnih združb, ki organizirano preprodajajo mamila obiskovalcem festivala. "Prepoznavanje in zatiranje preprodaje je ena od prioritetnih dejavnosti policije," so opisali pri policiji.

Prav zato je bilo v času trajanja festivala elektronske glasbe na plažah Zrće in Katarelac, ki se nahajata na območju Policijske uprave Ličko-senjske in Policijske uprave Zadar, na terenu več policistov, da bi preprečili in zmanjšali kazniva dejanja in prekrške s področja drog.

Sedem tisoč obiskovalcev, večina Britancev

Letošnji festival je privabil okoli sedem tisoč ljudi, med njimi večino Britancev. V času festivala je policija skupaj izvedla osem kriminalističnih preiskav in deset preiskav stanovanj in drugih prostorov. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe prepovedanih drog so kazensko ovadili devet oseb, od tega osem državljanov Velike Britanije in enega državljana Hrvaške. Poleg tega so izdali še 52 prekrškovnih nalogov, na podlagi katerih so izterjali za skoraj 24 tisoč evrov glob.

Pri preiskavah so policisti zasegli 12.338 tabletk ekstazija, 716 gramov MDMA, okoli 185 gramov kokaina, okoli 1,5 kilograma ketamina, okoli 620 gramov marihuane, 460 gramov polnil in tri digitalne tehtnice. Začasno so odvzeli tudi 52.985 evrov in 1.785 britanskih funtov.

Ker ni prenehal razgrajati, so ga umirili s silo

V enem primeru so policisti uporabili prisilna sredstva, še pišejo hrvaški mediji. Posameznik je motil javni red in mir, žalil policiste in ker po večkratnih opozorilih ni odnehal, so ga umirili s silo.

Policisti so aktivnosti izvedli v sodelovanju s policisti kriminalistične in interventne policije iz več policijskih uprav, ob pomoči pripadnikov za tovrstne postopke specializiranih organov pregona Velike Britanije in NCA (National Crime Agency).

