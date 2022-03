Akademija znanosti in umetnosti gibljivih slik, ki podeljuje oskarje, je razkrila, da so igralca Willa Smitha po tem, ko je udaril komika Chrisa Rocka, prosili, naj zapusti prireditev. On je to nato odklonil, so še povedali za tiskovno agencijo AP.

"Gospoda Smitha smo prosili, naj prireditev zapusti, a je to zavrnil"

Glede tega so se odzvali po tem, ko so mnogi izrazili začudenje nad tem, da je Smith po nasilnem dejanju lahko ostal v dvorani. "Šlo je za nepričakovan razvoj dogodkov," so za AP povedali pri akademiji, "radi bi poudarili, da smo gospoda Smitha prosili, naj prireditev zapusti, a je to zavrnil. Obenem se zavedamo, da bi lahko v tem položaju ravnali drugače."

Foto: Reuters

Upravni odbor akademije se je sicer v sredo prvič sestal, da bi začeli disciplinski postopek proti Smithu, ker je kršil njihov kodeks vedenja. Med sankcijami, ki bi ga lahko zaradi tega doletele, je tudi izključitev iz akademije.

To je do zdaj doletelo le peščico članov, med katerimi so zloglasni producent Harvey Weinstein, režiser Roman Polanski ter igralec in komik Bill Cosby.

Prvi nastop Chrisa Rocka po Oskarjih je pritegnil množico gledalcev. Foto: Reuters

Medtem pa je o incidentu prvič spregovoril Chris Rock. V sredo je med stand-up nastopom v Bostonu občinstvo pozdravil z vprašanjem, kaj so počeli prejšnji konec tedna, potem pa dejal, da o dogajanju na Oskarjih še ne najde besed. Pred tem je za Variety izjavil: "Še vedno predelujem vse, kar se je zgodilo."

