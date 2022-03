Jim Carrey bi Willa Smitha tožil za 200 milijonov dolarjev

"Občutek sem imel, da je Hollywood s tem dejanjem izgubil svojo hrbtenico. Ugotovil sem, da nismo več kul klub," je povedal. Sam bi zahteval, da Smitha zaradi neprimernega dejanja pošljejo iz dvorane in ga aretirajo.

Carrey je komentiral tudi dejanje Rocka, ki proti Smithu ne bo vložil tožbe. Meni, da se Rock pač ne želi ukvarjati z vso potrebno dokumentacijo in mediji. Dodal pa je, da bi sam, če bi bil na Rockovem mestu, Smitha tožil za 200 milijonov dolarjev.

Jim Carrey “I was sickened by the standing ovation,” “I felt like Hollywood is just spineless en masse.” #StayOnTheUpnUp #Oscars pic.twitter.com/eq1a1I6PVg