Adele kmalu tudi uradno ločena

Pevka Adele in njen mož Simon Konecki, s katerim se je razšla pred slabima dvema letoma, sta končno dosegla ločitveni dogovor in vse potrebne ločitvene dokumente oddala na pristojno sodišče. Manjka le še podpis sodnika in zvezdnica bo tudi uradno ločena.

Adele bo kmalu tudi uradno ločena. Foto: Reuters

Kar leto in pol je trajalo, da sta 32-letna Adele in 46-letni Simon Konecki, s katerim ima tudi osemletnega sina Angela, dorekla vse glede njune ločitve. Prošnjo za ločitev je pevka na sodišče vložila že septembra 2019, v nadaljnjih pogajanjih o delitvi skrbništva nad sinom, razdelitvi nepremičnin in ostalega premoženja pa sta se oba zastopala sama.

Zdaj, ko je vse dorečeno in zapisano, sta ločitveni dogovor oziroma vse potrebne ločitvene dokumente oddala na sodišče v podpis sodniku, poroča portal Us Weekly. Ko sodnik pregleda ločitvene papirje in jih podpiše, bo zvezdnica končno tudi uradno ločena.

Par se je sicer prvič skupaj v javnosti pojavil januarja 2012, le devet mesecev kasneje pa sta se razveselila sina Angela. V zakonski stan sta Adele in Simon skočila šele nekaj let kasneje, in sicer maja 2018, a že aprila naslednje leto sta se razšla. Septembra 2019 je nato pevka vložila tudi prošnjo za ločitev, ob tem pa poudarila, da ostaja njun sin na prvem mestu in da je glavni cilj obeh še naprej vzgajati Angela skupaj, v prijateljskem in ljubečem odnosu.