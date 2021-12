Igralec in glasbenik Jared Leto je 26. decembra praznoval 50. rojstni dan. Zvezdnik, ki je zaslovel kot najstniški lomilec src Jordan Catalano v seriji My So-Called Life, nazadnje pa igral v filmu Hiša Gucci, je ob tej priložnosti na Instagramu pokazal, da mu leta še niso prišla do živega.

"Hvala za vse rojstnodnevne želje," je zapisal ob fotografiji, na kateri razkazuje svoj izklesani torzo, v roki pa drži krožnik s kosom rojstnodnevne torte.

Novopečeni abrahamovec svoj mladostni videz pripisuje predvsem zdravi prehrani in zadostnemu spancu. "Živim kar zdravo in mislim, da to veliko pripomore. Že 20 let se prehranjujem vegansko oziroma vegetarijansko in mislim, da to pomaga pri ohranjanju videza," je pred časom izjavil za revijo Rolling Stone.

