Sodobni triki za učinkovito čiščenje doma

Na knjižnih policah lahko najdemo vse več priročnikov o tem, kako kar najbolj učinkovito upravljati svoj čas, da bi lahko v istih 24 urah postorili še več. Ne glede na tehnike, ki jih uporabljate, čiščenje doma ostaja rutina, ki se ji žal ne moremo izogniti. A tudi ta je lahko prijetna. Za to so poskrbeli pri Viledi , kjer si želijo izboljšati vsakodnevno izkušnjo čiščenja. Da pa bi se pri tem izognili kemikalijam, ki so dodane čistilom, smo poiskali nekaj predlogov, kako se lahko lotite čiščenja doma na naraven način.

Foto: Shutterstock

Čiščenje stanovanja je lahko naporen in dolgočasen opravek, a s sodobnimi triki in pravimi pripomočki lahko postane hitrejše, učinkovitejše in celo prijetno opravilo.

Učinkovita naravna, doma pripravljena čistila

Medtem ko so agresivna čistila morda nekoč prevladovala, se danes vedno več ljudi obrača k naravnejšim alternativam, ki so prijaznejše do okolja in našega zdravja. V kombinaciji z legendarnimi pripomočki, kot so Vileda krpice, lahko dosežemo izjemne rezultate brez nepotrebnega truda.

V sodobnem gospodinjstvu so Viledine krpice zagotovo tisti pripomoček, ki ne sme manjkati in mora biti vedno na zalogi. Njihove krpice in gobice so nežne do površin, hkrati pa učinkovito zbirajo prah, umazanijo in bakterije. Z njimi lahko dosežete bleščeče rezultate, ne da bi ob tem potrebovali agresivne kemikalije.

Ko se spopadate s posebej trdovratnimi madeži ali umazanijo, raje kot kemična čistila uporabite naravne nadomestke, ki so enako učinkoviti, vendar bolj prijazni do zdravja in okolja. Poleg tega pa jih lahko zelo preprosto in hitro pripravite kar sami, pa še veliko ugodneje bo za družinski proračun.

Foto: Shutterstock

Čiščenje pečice s sodo bikarbono, kisom in vodo

Za čiščenje pečice lahko namesto agresivnih čistil uporabite preprosto mešanico sode bikarbone, kisa in vode, ki ne le odstrani trdovratno umazanijo, ampak tudi učinkovito razkuži površino, pri tem pa ne pušča ostrih vonjav ali škodljivih kemikalij.

Najprej pripravite pasto iz sode bikarbone in vode, ki jo nanesite na notranje stene pečice in jo pustite delovati nekaj ur ali čez noč, da se umazanija dobro raztopi. Po tem času s čisto gobico Vileda Ultrafresh obrišite pasto in umazanijo. Površino nato s pomočjo razpršilke poškropite z razredčenim kisom. Ta bo reagiral s sodo bikarbono in ustvaril peno, ki bo pomagala raztapljati preostalo umazanijo ter dezinficirati površino. Na koncu površino še enkrat do čistega obrišite s čisto krpo Vileda Ultrafresh.

Prednosti Viledine gobice Ultrafresh: vsebuje sredstva, ki preprečujejo razvoj bakterij in neprijetnih vonjav,

odlična vpojnost,

večnamenski abraziv za nežno čiščenje in

praktična oblika za preprosto rokovanje ter zaščito rok in nohtov.

Za nežno čiščenje lesenih površin: olivno olje in limonin sok

Olivno olje je odličen naravni vlažilec in sredstvo za nego lesa. V kombinaciji z limoninim sokom, ki deluje kot dišeče naravno razkužilo, predstavlja najbolj učinkovit način za nego lesa. Ta mešanica namreč nežno odstrani umazanijo, obenem pa nahrani lesene površine, da ostanejo prožne in sijoče.

V majhni posodici zmešajte enak del olivnega olja in limoninega soka. Nato s čisto krpo Vileda nanesite mešanico na leseno površino in jo nežno vtrite s krožnimi gibi. Počakajte nekaj minut, da se mešanica vpije v les, nato pa površino obrišite s suho krpo Vileda, ki bo odstranila odvečno olje.

Zakaj izbrati Viledino krpo Ultrafresh iz mikrovlaken? Je 100-odstotno iz mikrovlaken.

Srebrni ioni preprečujejo razvoj bakterij.

Pralna v pralnem stroju.

Za suho in mokro čiščenje, tudi brez uporabe čistil.

Izjemna vpojnost.

Čiščenje mikrovalovne pečice s paro in limono

Mikrovalovno pečico pogosto uporabljamo za segrevanje hrane, vendar se lahko v njej nabereta umazanija in neprijetni vonji, s čimer se ustvarijo pogoji za razvoj bakterij. Preprost način za čiščenje mikrovalovke je uporaba pare in limone.

Foto: Shutterstock

V mikrovalovno posodo nalijte vodo in dodajte nekaj rezin limone ali limoninega soka. Nato vklopite mikrovalovko za nekaj minut, da para zmehča umazanijo in odstrani neprijetne vonjave. Po končanem postopku preprosto obrišite notranjost mikrovalovke s čisto večnamensko krpo Vileda Ultrafresh.

Večnamenska krpa Ultrafresh Iz 50 odstotkov viskoze in 30 odstotkov mikrovlaken.

Srebrni ioni preprečujejo razvoj bakterij.

Izjemna vpojnost.

Odstranjevanje vodnega kamna s kisom in limoninim sokom

Vodni kamen je pogost problem tako v kuhinji kot tudi v kopalnici. Te nadležne madeže lahko odstranite z mešanico kisa in limoninega soka.

Zmešajte enaki količini kisa in limoninega soka ter nanesite mešanico neposredno na madeže in počakajte nekaj minut, da začne to naravno čistilo učinkovati. Nato obrišite površino s čisto Viledino krpo ali gobico Ultrafresh. Mešanica kisa in limoninega soka bo raztopila vodni kamen, medtem ko bo limonin sok poskrbel še za svež vonj in sijaj.

Čiščenje kabine za prho s kisom in sodo bikarbono

Kabina za prhanje je pogosto izpostavljena madežem, ki jih povzročajo vodni kamen, milo in druga umazanija, ki se rada nabere v kotih. Vodne kapljice zamažejo celo steklene površine. A zato vam ni treba posegati po kemičnih čistilih. Za učinkovito čiščenje lahko uporabite tudi mešanico kisa in sode bikarbone.

Foto: Shutterstock

V posodico zmešajte enak delež kisa in sode bikarbone ter mešanico nanesite na prizadete površine. Pustite delovati nekaj minut, nato pa s čisto večnamensko krpo Vileda Ultrafresh obrišite steklo. Ta mešanica bo raztopila madeže in umazanijo ter pustila vašo kabino bleščečo in čisto.

Sodobni triki za čiščenje doma združujejo učinkovitost in trajnost. Z uporabo krpic in gobic Vileda ter naravnih nadomestkov agresivnih čistil lahko dosežete čiste in sijoče površine brez škodljivih posledic za zdravje ali okolje.