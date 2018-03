To so vsakodnevne navade najbolj modnih žensk

Čeprav je morda videti, da se ne trudijo preveč za svoj stil in da jim je pač prirojen, imajo vse premišljeno urejeno; od garderobe do jutranje rutine in dnevnih opravkov.

Videti je enostavno, naravno in prirojeno, a je natančno premišljeno. Foto: Getty Images

Mnoge modne navdušenke in influencerke dajejo velikokrat vtis, da se jim za osebni stil ni potrebno truditi prav veliko in da jim je čut za modo, trende in vse lepo prirojen. A resnica je, da gre za natančno razdelano rutino, ki se je držijo ne glede na vse.

To so njihove navade:

Njihova garderoba je vedno popolno organizirana. Pospravljene omare so ključ do uspeha. Sprotno zlaganje, obešanje, pospravljanje in metanje umazanih oblačil v koš za perilo je navada, ki je zelo pomembna pri dobrem poznavanju svoje garderobe in čim boljšega sestavljanja kombinacij. Pozabite na kupe nezloženih oblačil, pod katerimi ne najdete ničesar. Vse mora biti lepo organizirano, da lahko čim bolje uvidite, kaj imate na razpolago, saj lahko le tako sestavljate najboljše oprave.

Vsak večer in jutro preverijo vreme. Vremenska aplikacija je nujni pripomoček vsake modne ozaveščenke. Vreme preverijo večer prej, si v mislih sestavijo najprimernejšo kombinacijo, nato pa še zjutraj, da ne pride do modnih kiksov ali celo uničenja kakšnega kosa. Čevlji iz semiša so denimo v deževnem dnevu lahko zelo slaba ideja.

Oprave sestavljajo glede na vreme. Foto: Getty Images

Nekatere oprave sestavijo že dneve vnaprej. Če jih čaka pomembnejši sestanek, dogodek ali druženje, si najboljšo opravo sestavijo že dneve prej. Pomerijo vse kose, sestavijo kombinacijo in jo po potrebi še izboljšajo. Nove čevlje je najbolje uhoditi že dneve prej, da se izognejo žuljem in otiščancem, prav tako je treba preveriti, ali se morajo odpraviti po kakšnih zadnjih nakupih za denimo bolj primerno spodnje perilo.

Vsako jutro si vzamejo dovolj časa za urejanje. Nekateri se lahko oblečejo in uredijo v pičlih desetih minutah, a če je to premalo, si vzemite več časa. Naučite se urejati v miru, brez hitenja in brezglavega iskanja dodatkov po stanovanju.

Dražji škornji in cenejša torbica. Naj ne bo obratno. Foto: Getty Images

Združujejo dražje in cenejše kose. Nobena modna ozaveščenka ne bo skrivala navdušenja tudi nad cenejšimi znamkami. Marsikatere znajo odlično kombinirati dražje kose s cenejšimi, pomembno je le znati ločiti, v kaj se splača vložiti več denarja. Klasični kosi, kot so eleganten plašč, bela srajca, črne hlače, salonarji in torbice, so denimo primeri, ko je vredno poiskati čim boljše.

Nosijo samo oblačila, ki se jim popolnoma prilegajo. Naučile so se, da ne kupujejo majhnih številk samo zato, da se lahko pohvalijo z manjšo številko. Nanje se ne ozirajo in kupijo le oblačila, ki se jim dobro prilegajo, za popolnost pa lahko dodatno poskrbi šivilja.

Doma imajo parni likalnik. Zmečkana oblačila so videti ceneno in parni likalnik svoje delo opravi veliko bolje kot navadni likalnik, so spoznale že davno. Parni namreč odlično polika tudi najbolj zapletene kroje in materiale.

Zmečkana oblačila niso prijetna na pogled. Foto: Getty Images

Izberejo pravo spodnje perilo. Perilo, ki se nenamerno kaže izpod oblačil, je neprimerno, se strinjajo, zato imajo dobro zbirko kožnega spodnjega perila; modrčkov in spodnjih hlačk, ki nimajo šivov. Tudi neprimerne velikosti lahko preusmerijo pozornost s sicer lepe obleke, zato je pravo spodnje perilo ključnega pomena.

Razdelano imajo lastno uniformo. Gre za opravo, ki vam vedno znova vliva samozavest in je primerna za skoraj vse priložnosti. Naj gre za najljubše kavbojke, lepo krojeno srajco in suknjič ter čevlje, ki jih obožujete; lastna izdelana uniforma vas lahko reši ob dnevih, ko res ne veste, kaj obleči.

