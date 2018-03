Pet napak, ki jih delate pri nanašanju parfuma

Zapestja so odlično mesto za nanos parfuma, a nanesite ga še drugam. Foto: Thinkstock

Če želite, da bi se dišeč vonj za vami širil ves dan, poskušajte izboljšati te tehnike parfumiranja ...

Nanašate ga samo na zapestja. To je sicer dobro mesto za nanos parfuma, a naredite lahko bistveno več. Dišavo je najbolje nanesti na vsa mesta, kjer se začuti srčni utrip, torej poleg zapestij še na vrat, ker pa dišavo spodbuja telesna toplota in jo širi navzgor, se priporoča tudi nanos za koleni in celo na gležnje. Nanos na mesto za koleni priporoča tudi zvezdnica Halle Berry, ki pravi, da je prav to skrivnost njenega dobrega vonja.

Zapestji podrgnete med seboj. Drgnjenje bo celo zmanjšalo moč parfuma, kar pomeni, da se bo vonj hitreje razdišal, zato tega raje ne počnite.

Parfum raje hranite v spalnici. Foto: Thinkstock

Stekleničko parfuma hranite v kopalnici. To ni najboljše mesto za parfum, saj je kopalnica izjemno toplo in vlažno okolje, ki se zapolni s paro, potem pa se hitro spet ohladi. Hitro spreminjanje temperatur lahko vpliva na moč dišave. Parfum bi morali tako kot steklenico vina hraniti v sobi z nizko ali pa vsaj stalno temperaturo.

Nanašate ga na suho kožo. Navlažena koža bo vonj obdržala dlje časa, zato se pred parfumiranjem na predelih, ki smo jih omenili zgoraj, namažite z vlažilno kremo.

Dišava se bo dlje obdržala, če jo boste nanesli na vlažno kožo. Foto: Thinkstock

Vonje mešate nepremišljeno. Pomislite, kakšnega vonja je vaš gel za prhanje, kako diši losjon za telo in kako parfum. Če se vonji zelo razlikujejo, lahko to na koncu povzroči čuden, morda celo neprijeten vonj, a vi tega sploh ne opazite. Za boljši rezultat naj bodo preostali kozmetični izdelki nevtralnega vonja, parfum pa naj bo nekaj posebnega.

