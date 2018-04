Lucijini modni nasveti: kako nositi krilo #video

Foto: Getty Images

Prejšnji teden je ekipa strokovnjakov v petem delu oddaje Projekt Diva preobrazila poklicno gasilko Suzano Anžur iz Ljubljane. Ker Suzana nosi krila in pete le na slavnostnih gasilskih prireditvah, je bila njena želja, da bi jo oblekli elegantno in popolnoma drugače, kot se oblači sama. Ekipa oddaje je prisluhnila njeni želji in navdih črpala iz mode 20. let prejšnjega stoletja, Lucija pa je v njen dnevni slog vnesla tudi krilo.

Modna zgodba z navdihom 20. let

V 20. letih prejšnjega stoletja, v času rojstva jazza in slavnega romana Veliki Gatsby, v času, ko so plesali čarlston, in v času vzpona modne hiše Chanel, postane moda bolj zabavna, lahkotna in glamurozna, začnejo pa se tudi brisati meje med moško in žensko modo.

Najbolj kultni kosi tistega časa so bili "flapper" oblekice z resicami, žamet, okrasni kamenčki, naglavni trakovi in okraski, dolge rokavice ter znamenita paževska frizura. Največji modni preskok tistega obdobja pa predstavljajo žensko nošenje hlač, pojav bluz, ki spominjajo na moške, in sakojev. Dvajseta so bila čas prijetnih in udobnih materialov ter lahkotnih krojev.

Slavna francoska modna oblikovalka Coco Chanel v obleki modne hiše Chanel v Parizu leta 1929 Foto: Getty Images

Lucijini nasveti za nošenje kril

Obstaja neskončno različnih krojev in vrst kril, za vsako žensko pa obstaja več primernih dolžin in oblik. Lucija se je osredotočila na nekaj splošnih pravil nošenja kril.

Krila lahko delimo glede na pas, ki je nizek ali pa visok. Nizki pasovi so načeloma primernejši za tiste z bolj vitkimi postavami z manj oblinami, medtem ko so krila z višjim pasom primernejša za tiste postave z več oblike. Če imate večje oprsje in postavo v obliki peščene ure, bodo krila z visokim pasom kot nalašč za vas.

Lucija je želela v dnevni slog Suzane vpeljati krilo, ki ga ta poklicna gasilka redko nosi. Izbrala je plisirano krilo (Marx , Sportina), ki ga bo lahko kombinirala na različne načine. Tukaj ga je kombinirala z modro bluzo (Vero Moda, Sportina), "clutch" torbico v srebrni barvi (Parfois) in trakom za lase (Six). Foto: Planet TV

Krila delimo tudi na tista z več volumna, to so krila A-oblike, zvonasta in krožna krila, ter na tista z manj volumna oziroma ožja krila. Sem spadajo "pencil" krila in vse nadaljnje različice tega. Pri tej delitvi načeloma velja obratno sorazmerje - za vitke postave z manj oblike so primerna krila z več volumna in obratno. Tista voluminozna krila, ki imajo prave proporce, pa lahko tudi na oblinah delajo čudeže, pravi Lucija.

Mini, midi in maksi so tri osnovne dolžine kril kateregakoli tipa. Kako pa najti popolno dolžino krila zase? Dolžina krila je odvisna predvsem od vaše višine in oblike nog. Krilo mora segati do tam, kjer se noga začne optično ožiti, paziti pa je treba tudi, da je v pravem razmerju z volumnom.

Kakšen vsakodnevni slog je Lucija izbrala za Suzano, si lahko ogledate v spodnjem videu.

