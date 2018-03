Kako najti pravo krtačo in glavnik za svoje lase

Glavnik in krtača za lase se zdita tako samoumevna, da o njiju sploh ne razmišljamo. A dobro izbrana krtača in glavnik lahko bistveno vplivata na lepoto in zdravje las, napačna pa lahko celo povečata lomljenje in poškodbe.

Foto: Thinkstock

Ko pride do nege las, nista pomembna zgolj šampon in balzam, temveč tudi vsi pripomočki, ki jih uporabljate za oblikovanje. Na lase najslabše seveda vplivajo ravnalniki in kodralniki, ki za svoje delovanje potrebujejo visoko temperaturo, za nekatere poškodbe in pogostejše lomljenje pa je lahko kriva tudi nepravilna izbira krtače.

Ste vedeli, da ni pametno z enako krtačo česati mokrih in suhih las? Spodnji izbor krtač in glavnikom vam bo morda pomagal pri lažji izbiri ...

Najboljša krtača za razčesavanje mokrih las:

Plastična krtača v obliki ledvičke je najprimernejša za spopad z vozli na mokrih laseh, vendar je zelo pomembno, kako se jih lotite; lase češite od spodaj navzgor, od konic proti koreninam, v kratkih potezah. Pomembno je, da ne vlečete, saj lahko tako zlomite lase in jih poškodujete. Razčesavanja se lotite potrpežljivo.

Nekatere to krtačo uporabljajo tudi na suhih laseh, vendar se lahko lasje hitreje mastijo, saj plastične ščetine ne odstranijo prahu in odvečnih olj z las. Za to je primernejša naslednja krtača ...

Foto: Thinkstock

Najboljša krtača za razčesavanje suhih las:

Krtača s ščetinami divjega prašiča bo poskrbela za sijoče lase, saj bo naravna olja s korenine (ki ustvarjajo videz mastnih las) razporedila po celotni dolžini las; izkoristila bo naravno vlago las in ustvarila zdrav lesk. Ščetine divjega prašiča poleg tega z lasišča odstranjujejo prah in druge nečistoče, ki se naberejo.

Foto: Thinkstock

Glavnik za razčesavanje grobih las:

Če so vaši lasje res gosti, grobi in pravi izziv za razčesavanje, se jih lotite z glavnikom, ki ima zobe široko razporejene. Spet je pomembno, da se zavozlanih las lotite od konic proti korenu.

Foto: Thinkstock

Krtača za hitro sušenje:

Ta krtača skrbi za boljšo ventilacijo med sušenjem s sušilnikom in obljublja za skoraj polovico krajši čas sušenja. Primerna je tako za skodrane kot ravne lase.

Krtača za ustvarjanje volumna:

Dobra stara okrogla krtača, ki jo najbrž že imate doma, bo še vedno najbolje ustvarila volumen las med sušenjem. Za še boljši učinek preizkusite okroglo krtačo s keramično prevleko, ki bo najbolje prenesla toploto s sušilnika na lase ter ustvarila še trajnejši in dodatno poudarjen volumen.

Foto: Thinkstock

Najboljši glavnik za tupiranje:

Za tupiranje je še vedno najboljši običajen glavnik z ozko postavljenimi zobmi, rezultat pa naj bi bil še boljši, če so zobje obdani s ščetinami divjega prašiča. Te dodajo volumen in olajšajo tupiranje, poleg tega pa bo z njimi tveganje za poškodbe na laseh manjše.

Foto: Thinkstock

Poleti bodite še posebej prijazni do svojih las

Seveda ni treba imeti prav vseh naštetih krtač in glavnikov, že samo dve pravi izbiri bosta pripomogli k zdravim lasem.

Ne pozabite: primerna in dosledna nega las je še posebej pomembna v poletnih mesecih, ko so lasje ves čas izpostavljeni močnemu soncu, vročini in slani vodi. Takrat jim privoščite nekaj počitka in jih ne mučite z ravnalniki in kodralniki, poskusite omejiti tudi uporabo sušilnika za lase. Naj se sušijo na zraku, s pomočjo dobrega glavnika in krtače.