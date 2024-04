Hajdi razkriva, kam se odpravlja

Vaša koža je vedno sijoča – videti je, kot da nimate težav ne s suho ne z mastno kožo. Kakšnim ritualom pri negi kože redno sledite, da dosežete tako čudovit videz?

Osnova za lepo kožo je zagotovo pravilna nega. Začnem s čiščenjem kože – najprej z oljnim čistilcem in nato še s čistilcem na vodni osnovi. Med nego sem se z leti naučila vključevati tudi tonik, ki res poskrbi za vlaženje. Moja koža je bolj suha in zato poleg seruma zjutraj in zvečer vedno uporabim tudi kremo za oči, redno pa uporabljam tudi booster za nočno nego obraza, ki ga že leta kupujem pri L’Occitanu.

Foto: Osebni arhiv Kateri izdelki za nego kože morajo biti vedno na zalogi v vaši kopalnici?

Izdelki iz mandljev so z menoj že več kot 15 let, v moji kopalnici tako nikoli ne manjka L’Occitanovo olje za prhanje in v poletnih dneh uporabljam tudi Mandljevo olje za prožno kožo, ki poskrbi, da je koža res lepa, sijoča in dišeča. Pozimi pa namesto olja v svojo rutino za telo umestim Mandljevo koncentrirano mleko.

Veliko potujete, brez katerih izdelkov za nego kože se nikoli ne odpravite na pot?

V moji prtljagi so vedno dobri izdelki za čiščenje obraza, vedno vzamem s sabo tudi olje ali kremo za telo. Tudi krema za obraz in okoli oči ne sme manjkati. V moji torbici pa se vedno najde krema za roke in zadnje čase namesto parfuma uporabljam kar Mandljevo meglico za telo, ker mi res tako lepo diši in me vsi sprašujejo, kateri parfum nosim.

Vam uspe vse to vzeti s seboj tudi na krajša potovanja? Letalske družbe imajo zelo specifične zahteve, še posebej pri ročni prtljagi.

Ravno zato jemljem s sabo v ročni prtljagi izdelke v potovalni velikosti, torej pod 100 mililitrov – te vedno najdem pri L’Occitanu. V klasično prtljago pa dam večje militraže, saj je na potovanjih koža že tako izpostavljena dodatnemu stresu in drugim dejavnikom, jaz pa se trudim ohraniti tisto svojo negovalno rutino, ki dejansko deluje.

Ste mama dveh nadobudnih fantov, zato zagotovo veste, kako pomembno je, da kot mama najdete tudi čas zase, za sprostitev. Kako vi v svojem natrpanem urniku najdete čas zase?

Osebno mislim, da je dobra organizacija res ključna in mora vključevati tudi čas zase. Takrat rada naredim kaj za svoje telo, predvsem uživam v sprehodih v naravi, kolesarjenju, v zadnjem času pa z Urbanom zelo rada tudi igrava badminton.

Foto: Osebni arhiv Kateri sprostitveni rituali vam največ pomenijo?

Najraje si čas zase vzamem zvečer, ko gredo otroci spat in se zaprem v kopalnico, kjer si privoščim svoj negovalni ritual. Takrat si res vzamem nekaj trenutkov samo zase in se sprostim po napornem delovnem dnevu. Začnem s prhanjem, nato pa kožo vedno namažem z negovalno kremo, občasno si naredim tudi piling. Kot sem že omenila, najraje uporabljam izdelke iz L’Occitanove kolekcije Mandelj, ki zaradi res omamne dišave moj večerni ritual spremenijo v pravi senzorični ritual.

Morda še en nasvet vsem ženskam – Mandljevo olje za prhanje rada uporabim tudi namesto pene za britje, ker zaradi svoje bogate in gladke teksture dejansko ščiti in hrani kožo in je ne pušča izsušene.

Ko ste že omenili Mandljevo olje za prhanje L'Occitane, kako pomemben je za vas trajnostni pristop blagovne znamke pri izdelavi izdelkov za nego kože?

Menim, da je naša generacija zelo dobro ozaveščena o trajnostnih pristopih in da sodobne ženske dajemo vedno več pozornosti na ta vidik. Ravno zato mi je pomembno, da ima moja priljubljena znamka L’Occitane v ponudbi tudi ekološka ponovna polnjenja izdelkov, ki jih dejansko uporabljam vsakodnevno. Tako ne samo, da lahko kupujem bolj trajnostno, pač pa tudi prihranim svoj denar.

Blagovna znamka L'Occitane je pri svojem delovanju zelo trajnostno naravnava. Kako vi vidite njihovo k naravi usmerjeno delovanje?

Ta znamka mi je zelo pri srcu – ne samo, ker obožujem njihove izdelke, ampak tudi zato, ker gre za blagovno znamko s tradicijo, ki s svojimi zavezami izraža skrb in spoštovanje do narave, našega planeta in tudi do človeka. In z ohranjanjem biodiverzitete, sodelovanjem z lokalnimi pridelovalci, zmanjševanjem količine odpadkov in s svojim poslanstvom to dejansko tudi izvaja.

L'Occitane je oživil tradicijo gojenja mandlja v Provansi

Do začetka prejšnjega stoletja je bil mandljevec simbol provansalske pokrajine. Vendar se je gojenje mandljev postopoma opuščalo. Pridelovalci so se preusmerili v donosnejše pridelke, kot je na primer sivka. Posledično so do petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja mandljevci v Provansi skoraj izginili.

Da bi oživili nekoč tradicionalno panogo regije, se je L’Occitane zavezal, da bo mandlje za uporabo v svojih izdelkih pridobival od pridelovalcev na jugu Francije in v Sredozemlju.

S sodelovanjem v francoski organizaciji France Amande, ki združuje vse ključne akterje v dobavni verigi – od gojenja do pridelave in proizvodnje – pri L'Occitanu spodbujajo tudi trajnostno in odgovorno gojenje mandljevcev v Provansi.