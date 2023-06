Moški, ki je prejšnji teden v steno rimskega Koloseja vklesal imeni sebe in svojega dekleta, je angleški turist, je v četrtek sporočila italijanska policija. Anglež, ki mu zaradi vandalizma grozi zaporna kazen do pet let in najmanj 15 tisoč evrov kazni, naj bi medtem z dekletom Italijo že zapustil, poroča britanski BBC.