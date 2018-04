Znana britanska komika snemata oddajo o Sloveniji

A post shared by Ljubljana Castle 🏰🐲 (@ljubljanacastle) on Apr 19, 2018 at 5:18am PDT

"Danes smo imeli čast, da sta v goste prišla očarljiva Eddie Izzard in Richard Ayoade," so na Instagramu sporočili z Ljubljanskega gradu. Britanska komika in TV-obraza sta v Sloveniji snemala eno od epizod popotniške oddaje 48 hours in ... (48 ur v ...) za britansko televizijo Channel 4.

Obiskala sta tudi Postojnsko jamo:

V oddaji, ki jo ob Britancih gledajo tudi Avstralci in Novozelandci, Richard Ayoade potuje na različne lokacije po svetu in jih - kot pove naslov - skuša čim bolje spoznati v 48 urah, na vsako destinacijo pa s seboj povabi tudi slavnega gosta.

V Slovenijo je tako pripeljal slovitega komika Eddieja Izzarda, ki v naših krajih ni prvič. Leta 2013 se je v Ljubljani ustavil v okviru svoje turneje Force Majeure. Izzard je sicer transspolen in se tako na odru kot v zasebnem življenju pogosto oblači kot ženska.

