Znamenito križarko so preuredili v prestižen hotel #foto

Foto: Cover Images

Ladja križarka, ki so jo poimenovali po britanski kraljici, je prvič zaplula leta 1967. Sprva je služila kot čezatlantska potniška ladja, pozneje so jo uporabljali za križarjenja, leta 2008 so jo upokojili, nato pa jo je kupilo dubajsko podjetje v državni lasti in jo odpeljalo v Emirate.

Foto: Cover Images

Več kot 50 let po splavitvi pa je Queen Elizabeth 2 zaživela kot nova dubajska atrakcija – preuredili so jo namreč v prestižen 13-nadstropen hotel, ki je v sredo doživel "mehko odprtje". To pomeni, da že sprejema prve goste, a vsi deli ladijskega hotela še niso odprti – veliko odprtje načrtujejo oktobra letos.

Foto: Cover Images

Ko bo hotel dokončno odprt, bo imel med drugim kar 13 restavracij in barov, med njimi bodo ohranili tudi nekaj izvirnih ladijskih lokalov, tudi čisto pravi angleški pub. Osrednja restavracija, The Queen's Grill, bo medtem ponujala degustacijo jedi po receptih iz leta 1969 – ko je ladja zaplula na prvo pot čez Atlantik.

Foto: Cover Images

224 hotelskih sob je razporejenih v 13 kategorij, cene naj bi se gibale med okoli 120 evri in 12 tisoč evri na noč – na voljo so namreč tako standardne kajute kot veliki apartmaji, najprestižnejša pa sta kraljevska apartmaja, poimenovana po materi in babici kraljice Elizabete II. Ta apartmaja bosta ob razkošni spalnici imela tudi jedilnico, "zimski vrt" in zasebno teraso, rezervirati pa ju bo mogoče le s povabilom – čigavim, upravljavci hotela niso razkrili.

Foto: Cover Images