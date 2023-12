Zeleni poligon inovacij: avstrijska Koroška vodilna v Evropi

Foto: Michael Stabentheiner (de)

Zelena preobrazba gospodarstva je lahko dober zgled za Slovenijo. Avstrijska Koroška skoraj 60 odstotkov energije pridobiva iz obnovljivih virov, kar je najboljši rezultat v vsej Avstriji, pri električni samooskrbi pa že skoraj 100 odstotkov. Podjetja lahko izkoristijo različne programe ali grozde za izboljšanje svojega zelenega prstnega odtisa. Zelo dober primer na področju energetske in okoljske tehnologije je združenje "Green Tech Valley", ki deluje pod okriljem Koroškega sklada za gospodarski razvoj (KWF) na Koroškem in Štajerskem ter povezuje trajnostno naravnana podjetja oziroma jim pomaga pri implementaciji zelenih tehnologij.

Bernhard Puttinger, generalni direktor Green Tech Valleyja, pojasnjuje, da gre za eno najpomembnejših svetovnih tehnoloških središč za varstvo okolja in krožno gospodarstvo, ki obsega Štajersko in Koroško. "Danes pri trajnostnih rešitvah sodeluje že več kot 260 podjetij in raziskovalnih inštitutov. Poudarek je na sodelovanju in izmenjavi znanja med podjetji, ki ustvarjajo novosti na področju okolijske tehnologije," poudarja Puttinger.

Krožno gospodarstvo

Avstrijska Koroška se med drugim aktivno usmerja v krožno gospodarstvo, kjer se namesto linearne uporabe surovin poudarja recikliranje in ponovna uporaba. Prehod iz linearnega ekonomskega sistema v bolj trajnosten model je ključnega pomena za ohranjanje energetske samooskrbe regije. "Z optimalnim recikliranjem bi lahko pokrili 80 odstotkov potreb po surovinah za plastiko," pojasnjuje Andreas Starzacher, vodja strateškega gospodarskega razvoja in lokacije pri Koroškem gospodarskem razvojnem skladu KWF. S tem se Koroška uveljavlja kot ena najpomembnejših inovativnih predelovalk plastike v Avstriji, izobraževalne ustanove, kot je na primer Ločena tehnična šola za plastiko in tehnologijo recikliranja na Euregio HTL v Ferlachu, pa zagotavljajo tudi dobro usposobljene strokovnjake prihodnosti na tem področju.

Avstrijska Koroška v številkah Financiranje, inovacijski programi, grozdi in raziskovalna sodelovanja se odražajo tudi v konkretnih številkah. Po podatkih avstrijskega statističnega urada je Koroška leta 2021 med vsemi avstrijskimi zveznimi deželami uspela doseči najvišjo gospodarsko rast s 7,3 odstotka , kar je precej pred industrijskima deželama Zgornjo Avstrijo in Štajersko.

kar je precej pred industrijskima deželama Zgornjo Avstrijo in Štajersko. V raziskave in razvoj (R&R) je v regiji usmerjenega 2,9 odstotka BDP , v celotni Avstriji 3,2 odstotka BDP, kar Avstrijo uvršča na tretje mesto med državami EU.

, v celotni Avstriji 3,2 odstotka BDP, kar Avstrijo uvršča na tretje mesto med državami EU. Lani je KWF za financiranje podjetij in skupnih raziskovalnih projektov vložil 36 milijonov evrov, kar je sprožilo obseg naložb v višini več kot 300 milijonov evrov.

evrov, kar je sprožilo obseg naložb v višini več kot evrov. Po podatkih avstrijske gospodarske zbornice je bilo od januarja do junija letos na avstirjskem Koroškem ustanovljenih več kot 1200 podjetij , kar je 8 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta.

K temu pripomore tudi dejstvo, da avstrijska Koroška pri nekaterih ukrepih financiranja opravlja pionirsko delo. Kot na primer program Innovations.TALENT, iz katerega so kriti stroški za diplomante univerze ali tehnične fakultete, če so zaposleni v podjetju za načrtovanje in izvedbo inovacijskega, raziskovalnega ali razvojnega projekta, po možnosti v zelenem ali digitalnem sektorju.

