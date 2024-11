Zato je zima pravi čas za počitnice v Dominikanski republiki

Foto: Počitnice.si

Ste se tudi vi kdaj ujeli med gledanjem fotografij in posnetkov prečudovitih karibskih otokov in sami pri sebi rekli, da enkrat pa boste "našparali" dovolj denarja, da greste na Karibe? No, ta "enkrat" je zdaj! Počitnice.si namreč ponujajo bogato ponudbo atraktivnih možnosti za nepozaben oddih v Dominikanski republiki po noro ugodni ceni!

Res je, da si Dominikanska republika deli otok Hispaniolo s Haitijem. Drži tudi, da je otok izpostavljen orkanom. A na srečo ne takrat, ko je pri nas zima! Ta je v Dominikanski republiki pravzaprav najprijetnejši letni čas. Temperature se v mesecih od novembra do junija gibljejo med 25–30 stopinj Celzija , kar je idealno za sončenje in raziskovanje. V tem času je tam sušna sezona, kar pomeni manj dežja in več sonca, kar je kot nalašč za vse, ki želijo pobegniti pred zimo.

Sedem nočitev v hotelu s štirimi zvezdicami in "all inclusive" ponudbo in vključenim povratnim letalskim prevozom vam je na voljo že od 1.199 evrov na osebo! Odhodi letal so vsak dan z letališča Ljubljana, Zagreb, Graz ali Dunaj preko Frankfurta v Punta Cano.

Dominikanska republika: organizirane počitnice imajo kopico prednosti

Proti mednarodnemu letališču Punta Cana v Dominikanski republiki lahko poletite s povezavami tako iz domačega ljubljanskega, kot tudi iz večine okoliških letališč, prav tako si lahko sami poiščete in rezervirate tudi prenočitev na destinaciji. Zakaj bi torej potovali v sklopu agencije?

Odgovor je sila preprost: ker vam tako ni treba trepetati, ali bo vse tako, kot mora biti. Na Počitnice.si namreč poskrbijo za vse transferje, rezervacijo v izbranem hotelu in druge malenkosti, vi samo izberete želeno letovišče, se na dogovorjen termin usedete na letalo in se prepustite nori počitniški avanturi.

Izkušeni svetovalci na Počitnice.si so vam na voljo tudi na telefonski številki 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovih fizičnih poslovalnicah v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik ali Šiška v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

Bi se raje namakali v Atlantskem oceanu ali v Karibskem morju?

Večina turistične ponudbe v Dominikanski republiki je zgoščena okoli letovišč Punta Cana s čudovito peščeno plažo Bavaro na vzhodu ter Bayahibe s plažo Playa Dominicus na jugu otoka. Glavna razlika med obema letoviščema je v tem, da območje Punta Cane obdaja Atlantski ocean, zato tu ves čas prijetno pihlja, medtem ko letovišče Bayahibe boža izjemno toplo Karibsko morje, zato je voda mirnejša in toplejša. V obeh primerih pa boste uživali na rajskih peščenih plažah s priljubljenim koktajlom v roki!

Počitnice v Dominikanski republiki se namreč najbolj splača preživeti v hotelu s kakovostno "all inclusive" ponudbo, saj je gostinske ponudbe zunaj resortov v nekaterih delih precej malo, tudi trgovine pa niso zmeraj najbolje založene z živili. Poleg tega je tudi samostojno vandranje po otoku lahko kar precejšen izziv, sploh, če ne znate špansko.

Dominikanska republika se lahko pohvali s stotinami hotelskih namestitev, res pa je, da niso vse v najboljši formi. To je še en razlog, zakaj se splača počitnice v Dominikanski republiki rezervirati pri Počitnice.si, saj njihova ponudba obsega več kot 150 preverjeno kakovostnih hotelskih resortov različnih kategorij z bogato "all inclusive" storitvijo ! Več informacij o Dominikanski republiki lahko dobite v zapisu na našem blogu.

Slovenski popotniki priporočajo: TO so TOP hoteli v Dominikanski republiki!

Letovišče Punta Cana slovi po prečudovitih plažah z belo mivko in turkizno modrim morjem, v senci palm pa se skrivajo najlepši hoteli in resorti otoka. Med slovenskimi gosti je letos na tem območju še posebej priljubljen hotel Vista Sol Punta Cana 4*, ki ima odlično razmerje med ceno ter kakovostjo storitve. Pohvali se lahko z odlično hrano, razkošnimi tropskimi vrtovi ter pestro vsakodnevno animacijo, zaradi česar je popolna izbira predvsem za družine in pare.

Družine so prav tako navdušene nad hotelom Grand Sirenis Punta Cana 4*, ki se lahko pohvali z velikim vodnim parkom (ta je seveda vključen v ceno!) ter pestro vsakodnevno animacijo, kar pomeni, da je poskrbljeno tako za aktivne počitnice kot za sproščanje na plaži ali ob bazenu.

Nepozabno letovanje v Dominikanski republiki si lahko zagotovite tudi z izbiro bivanja v hotelu Impressive Resort & Spa Punta Cana 4/5*, ki stoji tik ob morju in navdušuje z romantičnim pomolom. Ta nedavno prenovljeni resort ponuja bogat nabor aktivnosti za vse generacije: od animacij, športnih aktivnosti, pa vse do sproščanja v wellness oazah.

Letovišče Bayahibe na skrajnem jugu Dominikanske republike je tipična tropska destinacija in zato kot nalašč za vse, ki imajo radi zelo toplo morje. V tem delu je bil med slovenskimi počitnikarji leta 2023 izjemno priljubljen vrhunski hotel Hilton La Romana 5*, ki je neposredno na najlepši karibski plaži Bayahibe v čudovitem, mirnem zalivu z značilnim turkiznim morjem. Posebna prednost tega resorta je ta, da je razdeljen na družinski del in ekskluzivni del samo za odrasle, kar pomeni, da tu najdete tako zabavo kot tudi bolj umirjeno, intimno vzdušje.

Dih jemajoč je tudi resort Sunscape Dominicus La Romana 4*, ki je prav tako v okolici letovišča Bayahibe, sredi bujnega tropskega vrta. Poleg turkiznega morja tik pred vrati se lahko ta hotel pohvali tudi z velikim hotelskim kompleksom, kjer vsakdo najde kotiček zase. V sklopu hotela je na voljo pestra paleta športnih aktivnosti, sence stoterih palm pa vabijo k ležernemu počitku.

V pomoč pri izbiri hotela si lahko preberete več v zapisu na našem blogu.

Doživite "all inclusive" po dominikansko

Tudi v Dominikanski republiki je "all inclusive" vreden svojega naziva, saj obsega neomejene količine hrane, alkoholne in brezalkoholne pijače, različne vrste dnevne in večerne animacije za otroke in odrasle, kopico športnih aktivnosti na prostem in v vodi, možnost "a la carte" večerje v hotelu od dva- do sedemkrat na teden ter strastne španske ritme salse bachate, in merenge, ob katerih boki zamigajo kar sami od sebe!

In če vam razvajanje v hotelu ne bo dovolj, se lahko odpravite na čudovite izlete

Poleg večnega poletja, turkiznega morja, razgibane in čudovite narave ter luksuznih hotelov z "all inclusive" ponudbo, Dominikanska republika ponuja tudi številne možnosti aktivnega preživljanja prostega časa. Na voljo vam je pestra paleta aktivnosti, od morskih aktivnosti do raziskovanja naravnih lepot tega karibskega bisera, poskrbljeno pa je tudi za ljubitelje adrenalina.

Med najbolj priljubljenimi izleti je vsekakor obisk prestolnice Santo Domingo, ki ni brez razloga eno najbolj živahnih mest Karibov. Od zgodovine do vrveža sodobnosti je v tem očarljivem mestu mogoče odkriti številne znamenitosti. Vsekakor velja raziskati Zone Colonial – staro mestno jedro s pisanimi hiškami in stojnicami ter številnimi slikami s karibskimi motivi. Obvezen je postanek v kateri od destilarn ruma, kjer lahko to tradicionalno pijačo tudi degustirate, mimogrede pa se naučite še zvijanja priljubljenih cigar, ki naj bi bile celo kakovostnejše od znamenitih kubank. V pomoč pri načrtovanju raziskovanje otoka si lahko preberete več o izletih v zapisu na našem blogu.

Slovenski gostje radi pohvalijo tudi izlet s katamaranom do sanjskega otočka Saona, ki se ponaša s prekrasnimi peščenimi plažami in kristalno čisto vodo, nad katero se bočijo košate palme. Tropski otok je del nacionalnega parka in je prava paša za oči. Med plovbo, ki jo spremljajo tipični karibski glasbeni ritmi, si ogledate tudi priobalni pas južnega dela Dominikane, vmesne postanke pa izkoristite za kopanje ter ogled morskih zvezd. Za pomoč pri načrtovanju raziskovanje otoka si lahko več o izletih preberete v zapisu na našem blogu.

