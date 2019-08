Žalostna fotografija, ki je sprožila nov viralni izziv

Foto: Pixabay

Ko smo pretekli konec tedna objavili novico, da je na vse več španskih plažah prepovedano kaditi, se je na družbenem omrežju Facebook ob tem sprožila burna razprava. Večina naših sledilcev je bila enakega mnenja – cigaretni dim še zdaleč ni tako moteč kot ogorki, ki jih kadilci brezbrižno odvržejo.

Na to problematiko opozarja tudi nov spletni izziv, ki ga je v začetku avgusta sprožila 18-letna Francozinja Amel Talha. Domislila se ga je, ko je opazila fotografijo, ki jo je na Twitterju objavil njen sonarodnjak Jason Prince. Ta je fotografiral litrsko plastenko, polno cigaretnih ogorkov, in ob njej pojasnil, da jo je napolnil v 20 minutah, ko je pobral vse cigaretne ogorke, ki jih je našel v radiju manj kot 50 metrov.

Ko je videla to fotografijo, se je 18-letnica domislila spletnega izziva, ki ga je poimenovala #FillTheBottle (napolni steklenico oz. plastenko). Bistvo izziva? Vzemite prazno plastenko, ozrite se okoli sebe in začnite pobirati ogorke, dokler je ne napolnite.

Izziv s hvalevrednim namenom je naletel na odličen odziv. Najprej se je širil predvsem po Franciji, Belgiji in Nemčiji, zdaj je zajel že ves svet. Twitter so tako preplavile fotografije plastenk, polnih ogorkov, ki so jih ljudje nabrali na destinacijah po vsem svetu – od Tajske do Tahitija.





Foto: Pixabay Po nekaterih ocenah naj bi kadilci v naravo vsako leto odvrgli več kot štiri milijarde ogorkov, vsak od njih pa potrebuje tudi do tisoč let, da se popolnoma razgradi. Umetna (acetatna) vlakna v cigaretnih filtrih pa niso edina snov, ki onesnažuje okolje, v ogorkih je tudi vrsta kemičnih spojin, med njimi arzen, svinec in nikotin, ki iz odvrženih ogorkov lahko pronicajo v tla oziroma morje.

