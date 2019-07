Bo enotna tobačna embalaža zmanjšala število kadilcev?

V kontekstu uvedbe enotne tobačne embalaže, ki bo luč sveta predvidoma ugledala v začetku prihodnjega leta, smo preverili, kaj je bilo doslej na področju boja proti kajenju že storjenega, kakšni so učinki in kaj lahko od novega ukrepa pričakujemo.

Predlog prepisali iz študij tobačne industrije

Člani odbora za zdravstvo so v ponedeljek zavrnili zamik uvedbe enotne embalaže za tobačne izdelke za tri leta. V gradivu, pod katerega so se podpisali poslanci iz vrst koalicije in poslanca NSi, so želeli uvedbo enotne embalaže premakniti na leto 2023.

Kot so zapisali poslanci, enotna embalaža ne zmanjšuje uporabe tobaka, povečuje pa uporabo ponarejenih izdelkov in tihotapstvo ter zmanjšuje trošarinske prihodke. Kot negativen vidik sprejetja so opisali tudi neugodne vplive na gospodarstvo.

A podatki in raziskave, ki so jih navedli predlagatelji, so bili v nekaterih delih prepisani iz študij, ki jih je naročila tobačna industrija, sta poročali Mladina in TV Slovenija. Zadevo preiskuje tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ker je prejela informacijo, da je med pripravo predloga prišlo do stika med predstavniki zakona in tobačno industrijo.

Med mladimi vse manj kadilcev

Slovenija si za zmanjšanje deleža kadilcev prizadeva že vrsto let. Številni ukrepi na tem področju so pripomogli predvsem k zmanjšanju deleža mladih kadilcev, med odraslimi vidnega napredka žal ni – še vedno namreč kadi skoraj četrtina odraslih prebivalcev. A ker skoraj vsi redni kadilci začnejo kaditi v mladosti, lahko protikadilske ukrepe označimo za relativno uspešne.

Foto: Getty Images Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah (ATADD) je pokazala, da se delež kadilcev tobaka, ki so stari od 15 do 64 let, med leti 2012 in 2018 ni pomembno spremenil in za leto 2018 znaša 23,9 odstotka. Bistveno bolj se je znižal delež kadilcev v starostni skupini od 15 do 24 let. S 25,2 odstotka je v letu 2018 padel na 19,3 odstotka. Po isti raziskavi so redni kadilci, stari od 15 do 64 let, v letu 2018 v povprečju pokadili eno cigareto manj kot leta 2012 (15,1 cigarete).

Slovenija je že leta 1996 sprejela prvi zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. Ta je med drugim določal najvišje vrednosti škodljivih snovi, prepoved prodaje mlajšim od 15 let, prepoved prodaje na avtomatih, določene omejitve oglaševanja … Po trditvah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se je razširjenost kajenja pomembno znižala.

Prepovedali kajenje v zaprtih javnih prostorih

Enega izmed najpomembnejših ukrepov je uvedel Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov iz leta 2007, ki je prepovedal kajenje v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih. Zakon je po zatrjevanju NIJZ več kot uspešno dosegel cilj zmanjšanja izpostavljenosti tobačnemu dimu. Največje zmanjšanje deleža izpostavljenih so zabeležili v gostinskih lokalih.

Prav tako sta se pomembno zmanjšala obseg kajenja in izpostavljenost dimu na delovnih mestih in domačih okoljih. Zakon je prepovedal prodajo tobačnih izdelkov mlajšim od 18 let. V tem obdobju sta se po podatkih NIJZ pomembno zmanjšala razširjenost kajenja med mladostniki in povprečno število pokajenih cigaret med prebivalci.

Na embalažo so dodali slikovna opozorila

Desetletje kasneje je Slovenija dobila nov zakon, v katerega je prenesla evropsko direktivo. Ti ukrepi so združevali slikovna in besedilna opozorila na embalaži tobačnih izdelkov, prepovedali kajenje v vseh vozilih s prisotnostjo mladoletnikov, popolnoma prepovedali oglaševanje in razstavljanje tobačnih izdelkov … Raziskave NIJZ so pokazale na nadaljnjo pomembno zmanjšanje razširjenosti kajenja med mladostniki.

Švedska prepovedala kajenje pred lokali in na igriščih Na Švedskem so na primer prav te dni v skladu z novo protitobačno zakonodajo prepovedali celo kajenje pred gostinskimi lokali, na javnih igriščih, avtobusnih postajah in železniških peronih. Prepoved velja tudi za elektronske cigarete.

Prihodnje leto le še enotna embalaža?

Če bodo predvidene spremembe Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov letos sprejete, bodo od januarja prihodnje leto vse cigarete in tobak za zvijanje na prodaj le še v enotni embalaži, z enotno barvo, obliko in velikostjo elementov. S tem bodo odstranjeni okrasje, sijaj in zavajajoči elementi na embalaži.

Verjamejo, da bo enotna embalaža manj privlačna za kadilce

Na NIJZ so prepričani, da gre za učinkovit ukrep za zmanjševanje uporabe tobačnih izdelkov, ki je tudi najbolj stroškovno učinkovit. Zmanjša namreč privlačnost izdelkov, prepreči oglaševanje in promocijo, zmanjša napačno zaznavanje manjše škodljivosti določenega izdelka, poveča vidnost in učinkovitost zdravstvenih opozoril. Zaradi tega zmanjša pogostost začetkov kajenja, spodbuja opuščanje kajenja in prepreči ponoven začetek kajenja, so prepričani.

Enotno embalažo so doslej vpeljali v Avstraliji, Franciji, Združenem kraljestvu, Novi Zelandiji, Norveški in Irski. Vse te države so na račun enotne embalaže zmanjšale delež kadilcev, posebej med mladostniki in mladimi.