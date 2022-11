Zakaj je zdaj pravi čas za počitnice na otoku Tenerife?

Oglasno sporočilo

Kanarski otoki so v zimskih mesecih izjemno priljubljena obmorska destinacija gostov iz vse Evrope, saj se lahko pohvalijo s prijetnimi pomladnimi temperaturami in kristalno čistim morjem. Med Slovenci je še posebej priljubljen otok Tenerife, ki ga lahko zdaj v posebni akcijski ponudbi obiščete tudi do 20 % ugodneje !

Foto: Shutterstock

Kanarski otoki so zaradi prijetnih temperatur, ki se tudi pozimi gibljejo med 18 in 25 stopinj Celzija, v svetu znani kot destinacija večne pomladi, zato ne čudi, da dobršen del celinske Evrope v zimskih mesecih množično počitnikuje na tem španskem vulkanskem otočju v Atlantskem oceanu, tik ob obali Afrike, ki ga je ustvarila magma iz enega samega majhnega, a izredno vročega žarišča na dnu oceana.

Tudi Slovenci za svoj zimski oddih izjemno radi izberemo Kanarce: še posebej nam je pri srcu največji otok Tenerife, ki je zaradi izrazite gorske pregrade podnebno in rastlinsko razdeljen na bolj vlažen in zelen sever ter sončen in suh jug. Dopoldne tako lahko preživite v objemu zelenja in gora, sončni zahod pa pričakate na prelepi peščeni plaži, ob katero vztrajno pljuskajo valov. Sliši se sanjsko, kajne?

Foto: Shutterstock

Na Tenerife tudi do 20 % ugodneje!

Tenerife je vsekakor vredno videti ter raziskati v živo, in če kdaj, je zdaj pravi čas za to! Seveda se organizacije počitnic na tem Kanarskem otoku lahko lotite povsem sami, a v prazničnih dneh imate najbrž veliko drugih zadolžitev in skrbi, zato velja pregledati ponudbe agencij. Še posebej vroče je trenutno na spletni turistični agenciji Počitnice.si, kjer so na enem mestu zbrane ponudbe vseh organizatorjev počitnic in potovanj v širši regiji: počitnice na otoku Tenerife si namreč v posebni akcijski ponudbi lahko zagotovite po izjemnih cenah – tudi do 20 % ugodneje!

To zimo in pomlad lahko na Tenerife za 7, 10 ali 14 dni iz Trevisa pri Benetkah poletite 2-krat na teden, iz Bologne so proti temu Kanarskemu otoku organizirani trije poleti tedensko, prav vsak dan pa lahko v večno pomlad poletite tudi z Dunaja ali Münchna ! V priročnem iskalniku na Počitnice.si so zbrane ponudbe vseh hotelov in apartmajskih naselij na otoku Tenerife, tako da lahko resnično najdete pravo namestitev za svoj okus.

Najugodnejše počitnice na Tenerifu si lahko zagotovite tudi tako, da preprosto pošljete povpraševanje s svojimi željami glede odhodnega letališča in namestitve ter število in starost potnikov. Izkušeni svetovalci vam bodo v vsega nekaj urah poiskali in poslali najugodnejše paketne ponudbe za nepozaben oddih na otoku Tenerife! Ob tem vam nudijo še možnost svetovanja, kar pomeni, da vas opremijo z vsemi potrebnimi nasveti ter priporočili za popolno počitniško izkušnjo.

Foto: Shutterstock

Katere namestitve na otoku Tenerife priporočajo Slovenci?

Popolne počitnice na otoku Tenerife so torej vsega nekaj klikov oziroma en telefonski klic stran! Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da lahko na Kanarske otoke potujete brez vsakršnih omejitev : brez testiranja, brez potrdila o prebolelosti ali cepljenju! Si pa velja še pred odhodom na destinaciji rezervirati avtomobil, sploh če želite raziskati in doživeti raznolikost Tenerifa. Tedenski najem vas bo stal med 100 in 200 evri, najbolj optimalno pa je vozilo prevzeti in vrniti na letališču, saj tako niste vezani na lokalne transferje ali taksi službe.

Na Počitnice.si imajo v ponudbi praktično vse hotele in apartmaje na otoku Tenerife, tako da boste zagotovo našli pravo vrsto in obliko namestitve za svoj okus. Izberete lahko zgolj nočitev z zajtrkom ali pa se prepustite popolnemu razvajanju v sklopu storitve all inclusive. Bogat nabor obsega objekte tako na severu kot tudi na jugu otoka, a ker je večina letovišč in dogajanja zgoščena na južni strani Tenerifa, je ta del otoka po izkušnjah slovenskih gostov najboljše izhodišče za počitnikovanje.

Foto: Shutterstock

Družine so bile v letu 2022 še posebej zadovoljne s ponudbo in s storitvami all inclusive v apartmajskem kompleksu Hotel Labranda Bahia Fanabe Suites & Villas 3*, ki ga od Costa Adeje na južnem delu otoka Tenerife z najlepšimi plažami loči približno 300 metrov. Izjemno priljubljen in odlično ocenjen je na tem delu otoka med slovenskimi gosti tudi Alexandre Hotel Troya 4*, ki pa stoji neposredno na temni peščeni plaži, do katere ga loči zgolj promenada. Gre za arhitekturno in estetsko dovršen hotel, ki je zaradi neposredne bližine nakupovalnih ter zabaviščnih središč priljubljen tako med pari kot tudi med družinami. Obe namestitvi se lahko pohvalita z dogrevanimi zunanjimi bazeni ter ležalniki, ki so kot nalašč za nabiranje zdrave zlate barve ter vitamina D.

Vzpon na vulkansko goro ali uživanje na peščeni plaži – vse to je Tenerife!

Tenerife so prava počitniška destinacija tako za tiste, ki si želite popolne sprostitve ob bazenu ali na plaži, kot tudi za aktivne dopustnike z raziskovalno žilico. Vulkansko črne ali umetne bele plaže južnega dela otoka so prava oaza za ljubitelje potapljanja, surfanja in preostalih vodnih športov, adrenalinski navdušenci pa boste zagotovo uživali v največjem vodnem parku v Evropi Siam Park, kjer poleg mnogih toboganov najdete tudi najvišji umetno narejeni val na svetu, različne restavracije in popolno zabavo za vso družino.

Foto: Shutterstock

V osrednjem delu otoka Tenerife velja obiskati nacionalni park Canadas del Teide: divjo vulkansko pokrajino, ki spominja na lunino površje. Sredi parka dominira mogočni vulkan Pico del Teide, ki je z svojimi 3.718 metri najvišja gora Španije in tretja največja vulkanska gora na Zemlji. Z avtomobilom se lahko brezplačno zapeljete čez celoten krater vulkana do nadmorske višine 2.356 metrov in občudujete razkošno oblikovane skale, strjene tokove lave ter redke, živopisne rastline vulkanske puščave. Nato pot nadaljujete z gondolo, ki vas v osmih minutah popelje do višine 3.555 m, torej tik pod vrh gore. Preostanek poti lahko nadaljujete peš, a potrebujete predhodno pridobljeno dovoljenje, ki ga lahko uredite prek spleta. Vzhodno od nacionalnega parka velja obiskati še idilično hribovsko vasico Masca, do katere vodi ovinkasta ozka cesta, deluje pa, kot bi bila vzeta iz razglednice za Machu Pichu.

Na severu Tenerifa prevladujejo ljubka kolonialna mesta z elegantnimi črnimi plažami, ki se skrivajo pod vulkanskimi klifi. Obiskati velja nacionalni park Anaga, ki se bohoti v bujnem zelenju, ter prestolnico Santa Cruz de Tenerife, ki ponuja pestro dnevno in nočno življenje ter vrsto znamenitosti. Na obrobju mesta lahko poležite na zlati plaži Playa de las Teresitas, ki jo pokriva saharski pesek, nato pa obiščete mesteci San Cristobal de la Laguna, ki je na seznamu Unescove svetovne dediščine, ter Puerto la Cruz, kjer se nahaja zabaviščni park Loro Parque, ki se lahko pohvali z največjo zbirko papig na svetu, največjim bazenom z delfini v Evropi, največjo razstavo pingvinov na svetu ter najdaljšim tunelom za morske pse v Evropi. V tem parku presežkov si vsekakor velja ogledati predstavo ork in delfinov, ki navdušujejo vse generacije.

Foto: Shutterstock

