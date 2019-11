Zakaj je november pravi čas za morsko romantiko?

V dvoje je vedno lepše, zlasti če si znata vzeti čas zase in pobegniti iz vsakodnevnega vrveža. Pravi romantični oddih z veliko začetnico boste letos lahko doživeli na morju.

Morska pravljica se na slovenski obali nadaljuje tudi novembra, ko se okolica spremeni v mistično spokojnost in tako pričara odličen ambient za romantične trenutke. Takšne, ki bi bili povsem pogodu celo kakšnemu filmskemu ustvarjalcu. Naj se torej vaša romantična zgodba po zgledu tistih s filmskih platen začne pisati že ta november.

Poznate najbolj romantične kotičke slovenske obale?

Naša Obala skriva kraje, ki svojo pravo podobo dobijo prav v tem obdobju, ko se gneča umakne in ko se nebo in narava oblečeta v pravo romantično barvno atmosfero.

Da bi izkusila pravo čarobnost obale, ki jo lahko doživita samo v dvoje, obiščita spodnje tri kraje, ki bodo nedvomno postali vaši skriti kotički.

Razgled z obzidja

Foto: Getty Images

Najbolj priljubljena predela Pirana sta Tartinijev trg in Punta, vendar to majhno slikovito mesto skriva še nekaj krajev, ki jih je vredno obiskati – začenši z vzponom do Cerkve sv. Jurija, kjer boste lahko občudovali čudovit razgled na okolico, ki se bo postal še bolj razkošen, če si ga boste ogledala z vrha zvonika.

Naslednja najlepša razgledna točka na vrhu mesta je obzidje, kjer boste začutili srednjeveški temperament mesta in, če boste imeli srečo, uživali ob sončnem zahodu, ki bo vašemu razgledu dodal prav poseben pečat.

Forma Viva

Za umetniške duše, ki bi rade raziskovale malo drugačno plat Obale – tukaj se boste lahko sprehodili med zbirko kamnitih skulptur na prostem. Idilična okolica, ki jo dopolnjuje sredozemsko rastlinje, je odličen kraj za romantičen postanek – morda celo na razgrnjeni odeji in ob kozarčku penečega vina. Razgled na zaliv vam bo nedvomni vzbudil željo po kakšni globoki ljubezenski izpovedi.

Šarm Mesečevega zaliva

Mesečev zaliv je zaradi svoje nedostopnosti pravi dragulj na slovenski obali. Prav jeseni pa tukaj vlada prav posebno melodično vzdušje, ki ga ustvarjata nežno šumenje morja in oglašanje galebov.

Najlažje ga boste dosegli od Cerkve Marijinega prikazovanja v Strunjanu.

Foto: Getty Images

Razvajanje z veliko začetnico

Pomemben del oddiha v dvoje je tudi popolno razvajanje. Potem ko boste prehodili in spoznali najbolj imenitne kotičke Obale, se prepustite še drugačni "uživanciji". Za to bodo poskrbeli v Hotelih Bernardin, kjer znajo prisluhniti vašim željam po popolnem udobju in odklopu od povprečne dnevne živčne norije.

Njihovi hotelski kompleksi ponujajo storitve in nastanitve za vse okuse. Vsak hotel stoji na edinstveni obmorski lokaciji in prav vsaka ima svojo domačo zgodbo, ki vam bo takoj zlezla pod kožo. Vsakdan bo v termalnih kotičkih njihovih hotelov že v nekaj trenutkih pozabljen. V trenutku bodo vaše misli preplavile melodije, ki jih piše morje.

Dovolite si razvajanje v sobi s pogledom, kjer se prepletata vrhunsko udobje in eleganca v enem. Nove hotelske sobe so oblikovane v skladu s sodobnimi hotelskimi trendi, tako da omogočijo prijetno bivanje, obenem pa ponujajo vse udobje, ki ga pričakujete za romantični oddih.

Razvajali vas bodo ob vrhunskih masažah, zaplavali boste v termalni vodi in se sproščali v savni.

Preverite ugodne pakete razvajanja v oktobru in novembru

Pričarajte si nasmeh, prisluhnite bitju svojega srca.

V Salinera resortu se lahko sprostite v savni in zaplavate v bazenu z blagodejno morsko vodo prav vsak dan. Bioenergijsko naselje poleg Energijskega parka ponuja različne priložnosti za raziskovanje zaledja obale in skrivnostne Istre ... To so tiste pozornosti, ki ustvarijo popoln oddih.

Pogrejte se v toplem objemu majhnih pozornosti v San Simonu.

Blagodejno morsko ozračje, dotik sončnega žarka, topla skodelica čaja s pogledom na sončni zahod in skok v bazen z ogrevano morsko vodo ... To so tiste pozornosti, ki ustvarijo popolno razvajanje.

Pogrejte se v toplem objemu majhnih pozornosti v San Simonu.

Hotel Mirta z bujnim mediteranskim parkom v mirni okolici je idealna izbira za udoben in sproščujoč oddih. V depandansi Mirta se nahaja Wellness & Spa Mirta, kjer se sprostite v izbrani paleti savn in tradicionalnih spa tretmajih.

Depandanse hotelskega naselja San Simon stojijo v zelenem parku tik ob morju.

Zaradi odlične, mirne lege in namestitev s široko izbiro družinskih sob so zelo priljubljene med družinami.

Lokacija je odlično izhodišče za romantične sprehode ob obali.





Nagradna igra: podarjamo razvajanje v novembru

Odgovorite na nagradno vprašanje in se potegujte za dve odlični nagradi:

1. NAGRADA: Paradise Spa

Razvajanje za dva: vstop v savna park in panoramski bazen (3 ure) za dve osebi

2. NAGRADA: Wellness & Spa Mirta

Razvajanje za dva: vstop v savna park (3 ure) za dve osebi