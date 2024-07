Z Mastercardom do 25 odstotkov cenejše nastanitve v urbani oazi Hotela Zonar Zagreb

Načrtujete obisk glavnega mesta, iščete počitek na poti do morja ali ste se samo nenadoma znašli v Zagrebu? Hotelirska hiša Maistra in Mastercard imata za vas posebno ponudbo: 25 odstotkov popusta na nastanitev v Hotelu Zonar Zagreb za bivanje do 29. novembra letos. Vse, kar morate storiti, je rezervirati nastanitev na spletni strani in plačilo opraviti v hotelu Zonar s svojo kartico Mastercard.

Hotel Zonar ponuja popolno kombinacijo modernega luksuza in mestnega življenja. Stoji v širšem središču Zagreba, Zonar je idealen za vse, ki načrtujejo raziskovanje hrvaške prestolnice in njene okolice zaradi bližine izvoza na avtocesto. Ta hotel je zasnovan kot urbana oaza, kjer se srečujejo gosti različnih profilov. Za profesionalne športnike je to mesto rekreacije in aktivnega počitka, poslovneže privlači s svojimi prostori za konference in delo, svetovne popotnike in tiste, ki iščejo počitek, pa z bogato ponudbo različnih vsebin in dejavnosti.

Foto: Maistra hoteli / Mastercard

S 285 skrbno oblikovanimi sobami in apartmaji hotel zagotavlja vrhunsko udobje, vsak obiskovalec pa bo v bogati ponudbi storitev našel nekaj zase. Kot gost hotela Zonar lahko uživate v specialitetah za zajtrk in večerjo ter v Skin2Skin cool baru, kjer goste zabava didžej, v prostoru pa se organizirajo tudi kvizi, dogodki in mini koncerti. Bazen na strehi hotela in Cherry pop bar vam bosta ponudila idealen prostor za sprostitev ob koktajlu in edinstvenem panoramskem razgledu na Zagreb.

Za tiste, ki ostajajo aktivni tudi med počitnicami, Zonar ponuja vrsto športnih vsebin in dejavnosti, med katerimi izstopa popolnoma opremljen fitnes studio Cheeky Buns. Zahvaljujoč visokokakovostni storitvi in številnim vsebinam se Zonar uveljavlja kot ena najbolj privlačnih zagrebških destinacij.

Navedeni popust na nastanitev v hotelu Zonar Zagreb velja za bivanje do 29. novembra 2024 z izjemo "black-out" datumov in se obračuna izključno na znesek nastanitve ob plačilu računa v hotelu, medtem ko se preostale storitve zaračunajo redno.

Naročnik oglasnega sporočila je MASTERCARD.