Video: Doživetja v hotelu Kempinski Palace Portorož

Poletja še ni konec in če iščete bližnjo lokacijo za kratek skok na morje, potem je hotel Kempinski Palace Portoroz prava izbira za vas!

Hotel ponuja širok spekter raznovrstnih aktivnosti, kulinaričnih doživetij, sproščujočih spa trenutkov in edinstvenih razgledov. Seveda pa ne pozabite: kadar obiščete slovensko Istro, sta skok v morje in vožnja z ladjico obvezna.

A ker slika pove več kot tisoč besed, si oglejte spodnji video!

O hotelu

Hotel Kempinski Palace Portorož uživa edinstveno lokacijo v osrčju Portoroža s čudovitim pogledom na Jadransko morje. Nahaja se v bližini srednjeveškega bisera mesta Piran ter le nekaj kilometrov vožnje od Trsta, Ljubljane in Benetk, zaradi česar je dostopen in idealen za oddih, poslovne dogodke in avanture.

Znameniti hotel Palace, elegantno postavljen v okolico zgodovinskega parka, sega v obdobje avstro-ogrskega imperija iz leta 1910. Za njegovo veličastno habsburško fasado se skriva edinstven preplet tradicionalnega in sodobnega stila.

Znameniti hotel se ponaša s 164 sobami in 18 ekskluzivnimi suitami, vključujoč luksuzni Predsedniški apartma (230 m2) ter na najvišjem nadstropju ležeči Laguna suiti z džakuzijem na odprti terasi ter pogledom na zaliv Portoroža. Vse sobe in suite so prostorne, vrhunsko opremljene v modernem ali tradicionalnem slogu s pogledom na zaledje ali morje, dizajn sob v modernem delu hotela pa je bil to leto popolnoma prenovljen.