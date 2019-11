V slovenskem vesoljskem središču, kjer se tudi goslarji ravnajo po luni

Ni naključje, da imamo Slovenci center, v katerem na atraktiven način izveste zanimivosti, ki so jih do zdaj o vesolju izbrskali znanstveniki. V Vitanju so živeli predniki Hermana Potočnika Noordunga, pionirja kozmonavtike, ki je pred sto leti s svojimi zapisi in dognanji o vesolju zaznamoval področje raketne tehnologije.

So na podlagi zapiskov našega genija Američani lažje načrtovali in osvojili Luno? Odgovore je ekipa Planeta iskala na obisku v vitanjskem centru Noordung.

Luna kot naravni satelit Zemlje že od nekdaj buri duhove, navdihuje romantike ter vpliva na svetovne dogodke in prelomnice. Skrivnostno nebesno telo pa vpliva tudi na delo goslarja iz Vitanja. Dolgo ni verjel v stare vraže, a je na lastni koži občutil, da nekaterih del v svoji goslarski delavnici tri dni pred polno luno in po njej ne sme opravljati.

V vesolje je že potovala kranjska klobasa, ki jo je tja s svojo opravo ponesla Sunita Williams, astronavtka ameriško-indijsko-slovenskega rodu, zato smo se na izletniški kmetiji v Vitanju, ki slovi po najboljših ribah daleč naokoli, z lastnikom velikega ribnika pogovarjali tudi o morebitnem pakiranju ribjega mesa za obroke astronavtov.

Vitanje so namreč v preteklosti obiskali številni sloviti ruski in ameriški astronavti ter jedli najboljše ribe, ki si jih lahko gostje nalovijo kar sami.

