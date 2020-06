Planet na obisku – počitniške ideje so na sporedu vsak petek ob 18.30 na Planetu.

Terme Banovci so nastale po naključju. Na tem območju so po drugi svetovni vojni iskali nafto, našli pa vroče termalne vrelce. Voda ima blagodejne učinke, ponuja sprostitev in odplakne vsakodnevne skrbi. Tukaj si lahko vsaj za trenutek odpočijejo tudi starši, ki imajo otroke, saj jih čez dan zabava navihani gusar Edi. Z njim je zraslo že več generacij otrok, ki gostobesednega in zabavnega gusarja, katerega naloga je, da mali gusarji spoznajo Prlekijo, se naučijo speči ajdove palačinke ali pa "narabutati" koruzo, takoj vzljubijo.

Naučili smo se skrivnosti prave prleške gibanice in osnov prleškega narečja.

Medtem lahko starši v miru uživajo in se sprostijo. Daleč od mestnega vrveža se nekateri, vajeni avtomobilskih zvokov, celo težko sprostijo, saj je zanje pretiho.

A če si popotnik zaželi popestriti poležavanje na ležalniku, je aktivnosti v tem delu Slovenije več kot dovolj - lahko se naučijo speči prleško gibanico, se spoznajo s čebelarjenjem, ali pa si privoščijo romantično vožnjo s kočijo.

Če vas zanese v ta konec države, pa ne pozabite odpreti slovarja prleških narečnih besed. Za osnovo je dovolj, če poznate besedi "kupica" in "žalostna doga".

