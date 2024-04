V Grčijo z letališča Zagreb za poletje in prvi maj po noro ugodni ceni!

Čeprav je leto 2024 še povsem sveže in polno skrivnosti, so nekatera dejstva že povsem jasna. Tudi to, kje se bo najbolj splačalo preživeti prvomajske in poletne počitnice! Glede na odlične nizkocenovne letalske povezave iz Zagreba bo Grčija vsekakor prava izbira, z zgodnjo rezervacijo pa si lahko zagotovitve še dodatne popuste, tudi do – 30 odstotkov!

Po praznični razsipnosti začnemo običajno januarja ponovno bolj pozorno spremljati, kako in za kaj trošimo svoj denar. Spet smo pozorni na razne akcijske ponudbe in popuste in skrbimo, da unovčimo vse kupone ter ugodnosti. S tem seveda ni nič narobe, saj časi niso najbolj stabilni, zato je treba izkoristiti vsakršno možnost za prihranek. To seveda velja tudi pri načrtovanju počitnic. Je že res, da so prvomajski in poletni dopusti še precej daleč, a dejstvo je, da si jih lahko sedaj zagotovite po najbolj ugodni ceni!

Na Počitnice.si so za TOP 4 grške destinacije leta 2024 – Halkidiki, Krf, Kos in Južni Ciper – pripravili posebne prvomajske in poletne počitniške pakete, sestavljene iz nizkocenovnega letalskega prevoza iz Zagreba ter bogatega nabora namestitev na destinacijah, ki si jih do 30. 4. 2024 lahko zagotovite po NORO ugodni 'first minute' ceni – tudi do 30 odstotkov ugodneje!

Zato hitro preverite bogato ponudbo na Počitnice.si, pošljite povpraševanje z željeno destinacijo, terminom in pričakovanji glede namestitve na info@pocitnice.si ali pokličite na 01/280 30 00. Če ne morete verjeti svojim očem, se lahko o TOP ponudbi prvomajskih in poletnih počitnic v Grčiji od ponedeljka do sobote pozanimate tudi v fizičnih poslovalnicah Počitnice.si, v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

Zakaj v Grčijo z nizkocenovniki?

Dejstvo je, da je večini počitnikarjev izkušnja na destinaciji pomembnejša, kot pa sama pot do tja, zato so se na Počitnice.si odločili, da nizkocenovne prevoze kombinirajo z bogatim naborom namestitev na TOP 4 grških destinacijah leta 2024 : otoka Kos, polotoka Halkidiki in otokov Krf, ter Južni Ciper. To vam omogoča večjo fleksibilnost, saj sami izbirate, koliko prtljage boste vzeli s seboj na počitnice, prav tako imate več možnosti tudi pri izbiri dolžine počitnic: ker so poleti z bližnjih letališč organizirani večkrat na teden, lahko na počitnice v Grčijo odpotujete za štiri, sedem, devet, deset, 12 ali 14 dni.

Na ta način je poskrbljeno za vse želje in okuse: denar, ki ga prihranite na račun cenejših letalskih kart, lahko namenite izbiri boljšega hotela oziroma nadgradnji storitve, ali pa ga preprosto shranite za kakšno drugo investicijo oziroma še kakšne počitnice.

Počitnice v Grčiji – celina ali otoki?

Redkokatera počitniška destinacija zagotavlja tako sproščujoče, užitka polne počitnice, kot Grčija, a tukaj je tudi ena precej nevsakdanja dilema: počitnikovati na celini ali na katerem od otokov? Pravega odgovora na to vprašanje ni, saj tako celinski del kot tudi priljubljeni otoki ponujajo nepozabno doživetje za vse generacije ter okuse.

Grčija je zimzelena počitniška klasika, ki se že vrsto let uvršča na seznam najbolj priljubljenih počitniških destinacij tudi med slovenskimi gosti. Zato z odločitvijo, da poletne počitnice 2024 preživite na katerem od grških otokov ali na celini, vsekakor ne boste zgrešili. Dobro pa je vedeti, katere bodo po trenutnih napovedih najbolj TOP grške destinacije leta 2024!

Zelene planjave v notranjosti otoka Kos obkrožajo krasne plaže, ki se ob obali navidezno razprostirajo v neskončnost, ter nešteti samotni zalivi, v katerih je tudi v najvišji turistični sezoni mogoče najti kotiček samo zase. Ko pade noč, promenade in mestne ulice prevzame živahno vzdušje, iz barov in tavern odmevajo tipični grški ritmi in vonj po tradicionalnih specialitetah, ki prepričajo tudi najbolj zahtevne gurmane.

Od junija do oktobra 2024 se lahko dvakrat tedensko odpravite na odisejado na grški otok Kos po noro ugodni ceni, tudi do - 30 odstotkov!

Severni del Kosa je znan po vetrovnih plažah in privablja množice surferjev in kajtarjev s celega sveta. Nekdaj majhne ribiške vasice Tigaki, Mastichari in Marmari so z leti na račun čudovite peščene plaže postala prepoznavna letovišča, ki se lahko pohvalijo z vrhunskimi hoteli s kvalitetno all inclusive in polpenzion storitvijo. Zahod predstavlja rodovitna dolina vinogradov in oljk, manj poseljen jug otoka Kos pa skriva veliko samotnih zalivov in čudovitih peščenih plaž v vseh možnih odtenkih modre – od turkizne do sinje. Najbolj znano letovišče na tem delu otoka je Kardamena, nekdaj majhna ribiška vasica, danes pa prijetno turistično območje s pestrim dnevnim ter živahnim nočnim življenjem.

Kos ponuja obilico možnosti raziskovanja, vsekakor pa si morate ogledati prestolnico Kos in njeno pristanišče ter največjo arheološko znamenitost otoka– antično svetišče in zdravilišče Asklepion, ki je posvečeno istoimenskemu bogu zdravilstva. Vsekakor se splača obiskati tudi tople žveplene vrelce oziroma naravne terme, kjer kot posledica zemeljskih premikov in vulkanskih delovanj iz skal na plano vre vroča voda ter se meša z morsko in ustvarja mehurčke, ki dajejo občutek, kot da se kopate v mineralni vodi.

Ciper je tretji največji sredozemski otok, ki je upravno razdeljen na turški sever ter Republiko Ciper, ki obsega južni dve tretjini otoka in ga naseljuje pretežno grško prebivalstvo. Tako ne čudi, da Južni Ciper mnogi postavljajo ob bok znamenitim grškim otokom in da je zadnje leta ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij na Mediteranu.

Od aprila do oktobra 2024, dvakrat na teden iz zagrebškega letališča, direktno v Paphos!

Redkokje je mogoče doživeti tolikšno raznolikost kot na Južnem Cipru: biser sredi Srezozemlja, ki se lahko pohvali s kar 340 sončnimi dnevi na leto, namreč ponuja dolge in in neobljudene plaže, čisto morje, skalnate klife, ter trekinge po hribovitem delu notranjosti otoka. Polet do mesta Paphos je kratek, traja vsega dve uri ter 20 minut in je kot nalašč tako za raziskovanja željne popotnike kot za družine z otroki ter seniorje.

Južni Ciper se lahko pohvali z izjemno kakovostnimi hoteli ter apartmaji, ki so zgoščeni zlasti v okolici mest Paphos in Limassol. Brezskrbno poležavanje na plaži lahko odlično dopolnite z obiskom arheološkega parka na prostem Kato Paphos ter Afroditine skale, kjer naj bi se iz morske pene rodila boginja lepote in ljubezni Afrodita. Po tradicionalno ciprsko izkušnjo se velja zapeljati na planote gorske verige Troodos, ki ponuja čudovite razglede, spotoma pa se ustaviti še v tisočletni vasici Omodos, za katero so značilne izjemno ozke ulice ter stare kamnite hiše.

Na celinskem delu Grčije slovenski gostje izjemno radi počitnikujejo na polotoku Halkidiki. To je popolna počitniška destinacija za vse, ki iščejo raznolikost. Poleg dih jemajočih plaž je tu tudi veliko zgodovinskih in kulturnih znamenitosti, kot so arheološko najdišče Stageira, rojstno mesto Aristotela, Petralona jama, znana po fosilnih odkritjih in Meteora, neverjeten sklop samostanov, zgrajenih na vrhovih visokih skal.

Privoščite si nepozabne prvomajske ali poletne počitnice na polotoku Halkidiki, kamor lahko od aprila do oktobra 2024 poletite dvakrat tedensko z nizkocenovnim prevoznikom iz Zagreba do letališča v Solunu (Thessaloniki).

Največja posebnost polotoka Halkidiki je ta, da ima obliko roke s tremi prsti in s tem tri večja območja: Kasandra in Sitonija sta priljubljeni turistični letovišči, Agion Oros pa se ponaša z mogočno goro Atos s slavnimi samostani. Kasandra je najbližja mestu Solun in velja za bolj živahno letovišče z luksuznimi letovišči, živahnimi nočnimi klubi in bogato kulturno zgodovino. Poleg uživanja na plaži si lahko ogledate arheološko najdišče Mendi ali ostanke starodavnega grškega mesteca Olynthos.

Sitonija je znana po svoji divji naravi in čudovitih plažah, ki so bolj mirne in manj obljudene kot v Kasandri. Tukaj boste našli bogato zgodovinsko dediščino, vključno s starodavnim mestom Toroni in ostanki trdnjave Lekythos. Potem je tu še Olimpijska riviera, več kot 60 kilometrov dolg priobalni pas iz zlatega peska pod gorovjem Olimp z znanimi letovišči Paralia, Leptokaria in Nei Pori, ki se ponaša s kristalno čistim morjem, prekrasnimi plažami in kakovostnimi hoteli.

Otok Krf, ki leži na skrajnem severu Grčije, naj bi grški bog morja Pozejdon v znak ljubezni poklonil nimfi Kerkyri, po kateri naj bi dobil tudi ime. Velja za enega najbolj idiličnih in zelenih grških otokov, pohvali pa se lahko tudi z neskončnimi prodnatimi, peščenimi in skalnatimi plažami, mogočnimi klifi ter pečinami, zanimivo arhitekturo in živahnim nočnim življenjem.

Turistična agencija Počitnice.si je pripravila izjemno ugodne prvomajske in poletne počitniške aranžmaje na grškem otoku Krf. Kombinacija nizkocenovnega letalskega prevoza iz Zagreba dvakrat tedensko od junija do oktobra 2024 ter izbrane nastanitve je namreč na voljo po noro ugodnih cenah, tudi do 30 odstotkov ugodneje!

Na bolj hribovitem severnem delu Krfa si splača ogledati sončni zahod na rtu Drastis in obiskati plažo Sidari z ljubezenskim tunelom. Na vzhodu kraljuje najvišji vrh otoka Pantokrator, s katerega se ob jasnem vremenu vidi vse do Albanije, nekoliko južneje pa leži glavno mesto Krf, kjer si poleg zaščitene stare in nove trdnjave velja ogledati še osrednji trg in Arheološki muzej. Zanimiva je tudi palača Achilleon, ki je bila nekoč poletna rezidenca avstrijske cesarice Sisi, ter nekdanji ženski samostan Vlacherna, do katerega vodi most in odpira čudovit razgled na 'Mišji otok', ki naj bi predstavljal okamnelo ladjo, s katero se je Odisej vrnil v domovino.

Zahodna stran Krfa je najbolj raznolika in ima tudi najlepše plaže. Najbolj znane so nanizane okrog letovišč Benitses, Moraitika in Mesongi, ki slovijo po zlati mivki in pestrem dogajanju. Nekoliko bolj umirjeno vrsto zabave si lahko privoščite na izletu z ladjico, s katero lahko obiščete otoka Paxos in Antipaxos, ki naj bi bila nekoč del Krfa, a ju je Pozejdon ločil, da bi si zagotovil miren kraj za počitek.

