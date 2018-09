V Beogradu že postavljajo novoletno razsvetljavo #foto

V glavnem mestu Srbije so presegli lanski dosežek, ko so novoletno okrasje po ulicah razobesili konec septembra. Letos so se to odločili storiti še prej - postavljanje novoletne razsvetljave se je začelo ta teden.

Hitenje s postavljanjem novoletne razsvetljave je bilo že lani tarča posmeha in tudi zgražanja Beograjčanov. Slavnostno okrasje so izobesili konec septembra, umaknili pa ga šele marca.

"Beograd je evropska metropola in moramo biti konkurenčni"

Takratni beograjski župan Siniša Mali, ki je zdaj finančni minister, je spomladi na vprašanje, zakaj so bile beograjske ulice praznično okrašene kar pol leta, odgovoril: "Zakaj pa ne?" V jutranjem programu televizije Prva je dejal, da ne razume, zakaj bi praznično razsvetljavo izobesili šele 25. decembra in jo čez deset dni že umaknili, kot so to počeli prej. "Beograd je evropska metropola in moramo biti konkurenčni. Ljudje se o tem, kje bodo za novo leto, ne odločajo decembra, ampak junija, julija," je še izjavil.

Ta teden pa se je izkazalo, da namerava aktualni župan Beograda Zoran Radojičić še preseči svojega predhodnika. Kot poročajo srbski mediji, po ulicah Beograda že postavljajo novoletno razsvetljavo, kar so s posnetki in fotografijami na Twitterju zabeležili tudi mnogi nejeverni Beograjčani.