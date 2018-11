Turisti oblegajo jamo, iz katere so rešili tajske dečke

Razvpita jama na Tajskem, v kateri so bili več kot dva tedna ujeti mladi nogometaši in njihov trener, je zdaj postala vroča turistična atrakcija.

Sredi novembra so znova odprli naravni park v tajski provinci Čjang Raj, ki je znan po kompleksu kraških jam. Pravzaprav je postal znan po tem, ko so po 17 dneh iz tamkajšnje jame rešili 12 mladih tajskih nogometašev in njihovega trenerja, in zdaj ga oblegajo množice turistov, tako Tajcev kot obiskovalcev z vsega sveta, ki si želijo ogledati ta kraj.

Jama za obiskovalce še ni odprta, ogledati si je mogoče le okolico in preostale jame v parku, a to ni zaustavilo navala ljudi. Ob povečanem zanimanju si dlani manejo predvsem lokalni trgovci, ki so ob cesti, ki vodi do jame, postavili že več kot sto stojnic s spominki, hrano in najrazličnejšo kramo, poroča britanski časopis Guardian.

Foto: Reuters

"Številni so se dolgo trudili, da bi jama Tham Luang postala turistična atrakcija, a jim ni uspelo," je za omenjeni časopis povedal možakar, ki obiskovalcem prodaja loterijske srečke, "zdaj pa je slavna po vsem svetu zaradi dečkov, ki so jih rešili iz nje. To nas ne veseli le zaradi denarja, ki ga zaslužimo s turisti, ampak smo ponosni, da si ljudje želijo ogledati naš prelepi park."

Zgradili bodo muzej in glamping

Medtem vodilni možje v parku že gradijo muzej, v katerem bodo zbrali gradivo o reševanju dečkov, počastiti želijo tudi potapljača Samarna Gunana, ki je umrl med reševalno akcijo, začela pa se je tudi že gradnja glampinga.

