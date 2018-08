Tajski dečki spregovorili o svoji travmatični izkušnji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skoraj dva tedna je ves svet spremljal zgodbo reševanja 12 tajskih dečkov, ki so ostali ujeti v jami skupaj s svojim nogometnim trenerjem. Od uspešne reševalne akcije je minil mesec dni, fantje pa so s trenerjem spregovorili o tem, kako so doživljali svojo ujetost.