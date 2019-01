Turisti množično otipavajo mednožje Ronaldovega kipa #foto

Podobno kot je desna dojka znamenitega bronastega kipa gole Julije v Veroni zaradi turističnega otipavanja in prepričanja, da to prinaša srečo v ljubezni, z leti pridobila zlati lesk, se zdaj dogaja tudi z mednožjem kipa Cristiana Ronalda na njegovi rodni Madeiri.

3,4 metra visoka in 800 kilogramov težka bronasta skulptura Cristiana Ronalda v rojstnem mestu slavnega nogometaša z leti in množičnim turističnim obiskom spreminja podobo. Bronasto mednožje zaradi otipavanja turistov postaja zlato. Foto: Peter Kastelic

Na slikovitem portugalskem otočku v Atlantskem oceanu, na Madeiri, stojita dva kipa, posvečena najslavnejši osebnosti, ki je kadarkoli tlačila njihovo zemljo, nogometnemu zvezdniku Cristianu Ronaldu dos Santosu Aveiri. Oba žanjeta obilo pozornosti.

Cristiano Ronaldo statue's groin is polished to a shine after being rubbed by tourists who 'can't keep their hands off' https://t.co/sCvXrzPwV5 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 2, 2019

Prvi iz leta 2014, ki je delo umetnika Ricarda Velose, zaradi svoje velikosti, oprijetih hlačk in zdaj že zlatega mednožja, ki so ga izoblikovale roke turistk, prav tako pa tudi drugi iz leta 2018, ki krasi vhod na mednarodno letališče Cristiana Ronalda na Madeiri. Trenutni kipec je naslednik neposrečenega doprsnega kipca, ki ga je izdelal nekdanji letališki delavec in ljubiteljski kipar Emanuel Santos, a je bil ta ob postavitvi tarča lokalnega in svetovnega posmeha. Kipec so junija letos na željo Ronaldove družine, ki upravlja muzej CR7 na Madeiri, zamenjali. Po poročanju lokalnih medijev se je zamenjava zgodila mimo oči medijev in javnosti, menda celo direktor letališča Duarte Ferreira ni vedel zanjo.

Tudi drugi kip Cristiana Ronalda na Madeiri je v preteklosti buril duhove. Doprsni kipec, ki krasi vhod na mednarodno letališče Cristiana Ronalda na Madeiri, so junija letos zaradi norčevanja in posmehovanja zamenjali (na desni). Foto: Twitter

Zanimivo je, da tudi kip iz leta 2014, ki se je zdaj v medijih znašel zaradi otipavanja turistov, domačinom ni všeč. Edino, kar naj bi na 3,4 metra visoki in 800 kilogramov težki bronasti skulpturi spominjalo na Ronalda, je njegova značilna poza, razkorak, v katerega se postavi, ko slavi svoje zadetke.

Bronasta skulptura Cristiana Ronalda leta 2015, leto dni po postavitvi. Takrat še brez znakov zlatega mednožja. Foto: Peter Kastelic

"Ste videli, kako je grd?" je našega novinarja Roka Viškoviča, ki je pred časom obiskal Madeiro, vprašala prodajalka v trgovinici z izdelki modne znamke, ki nosi Ronaldovo ime. "No, nikomur ni všeč, le Ronaldo meni drugače. Pravi, da je zelo lep," je dejala in hitro pristavila, da je nogometaš po naravi pač zelo skromen. To je tudi pridevnik, ki ga je naš kolega v povezavi z nogometašem v njegovi domovini slišal največkrat.

Tudi Julijin kip v Veroni je zaradi otipavanja pridobil zlat lesk: