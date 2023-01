Turčija za 1. maj in poletje do –30 odstotkov!

Oglasno sporočilo

Ko se odločamo, kje preživeti počitnice, se pogosto zanašamo na izkušnje drugih. Bodisi vprašamo sorodnike ali prijatelje, kje so se imeli res fino, bodisi pregledujemo ocene namestitev v priljubljenih letoviščih na spletu. V obeh primerih so že nekaj let na vrhu priljubljenosti letovišča turške riviere, ki se lahko pohvalijo z izjemnimi all inclusive ponudbami. Počitnice v Turčiji so vedno odlična zamisel, z rezervacijo do 31. 1. 2023 pa si jih lahko zagotovite po še posebej ugodni ceni, tudi do 30 odstotkov ugodneje!

Foto: Shutterstock

Turčija že več let slovi kot ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij med slovenskimi gosti, kar gre v precejšnji meri pripisati optimalnemu razmerju med kakovostjo in ceno. V Turčiji je luksuz, ki ga ponujata storitvi all inclusive ter ultra all inclusive, cenovno dostopen bolj kot kjerkoli na svetu, v njihovih prostornih ter kakovostnih namestitvah je poskrbljeno za vse generacije, Turki pa so gostitelji, ki si jih želi vsak brezskrbnega oddiha željan počitnikar.

Če še ne veste, kje bi preživeli prvomajske in poletne počitnice, so turška letovišča popolna izbira. V spletni turistični agenciji Počitnice.si so poskrbeli, da za odločanje ne boste porabili preveč časa, saj imajo pri vseh razpoložljivih namestitvah dodane ocene slovenskih potnikov, tako da boste kot bi mignil našli popolne turške počitnice zase in za svoje najdražje.

Foto: Shutterstock

Na popoln all inclusive oddih v priljubljena turška letovišča Antalya, Side, Belek, Kemer in Alanya lahko s Počitnice.si od aprila do novembra 2023 enkrat tedensko poletite z neposrednim letom iz Ljubljane na letališče v Antalyi, večkrat tedensko so mogoči tudi poleti iz Gradca, z dunajskega letališča pa lahko proti Turčiji poletite celo vsak dan! V ceno paketa so vključeni letalski prevoz, prevoz od letališča do hotela in nazaj ter namestitev v izbranem hotelu v Turčiji z all inclusive ponudbo.

Na popoln all inclusive oddih v priljubljena turška letovišča Antalya, Side, Belek, Kemer in Alanya lahko s Počitnice.si od aprila do novembra 2023 enkrat tedensko poletite z neposrednim letom iz Ljubljane na letališče v Antalyi, večkrat tedensko so mogoči tudi poleti iz Gradca, z dunajskega letališča pa lahko proti Turčiji poletite celo vsak dan! V ceno paketa so vključeni letalski prevoz, prevoz od letališča do hotela in nazaj ter namestitev v izbranem hotelu v Turčiji z all inclusive ponudbo.

V katerih turških hotelih so v 2022 najraje počitnikovali Slovenci?

Iskanje popolnega dopusta je vse prej kot enostavna naloga. Najprej se je treba odločiti za destinacijo, nato še za letovišče in tip namestitve ter storitev. Ker počitnice predstavljajo odklop od vsakdanjih skrbi ter opravil, je še kako pomembno, da smo pri izbiri pozorni na sleherno malenkost. Tako ne čudi, da pred končno odločitvijo pregledamo na stotine ponudb in recenzij, kar pa, roko na srce, vzame ogromno dragocenega časa.

Foto: Shutterstock

Na Počitnice.si lahko hitro in enostavno pregledate sezname najbolj priljubljenih hotelov v Turčiji med slovenskimi gosti. Prepričani smo, da boste v pestri ponudbi brez težav našli pravo namestitev za svoj okus, pri izbiri pa je največ odvisno od tega, ali si želite bolj sproščene ali bolj aktivne počitnice. Med slovenskimi družinami so bili leta 2022 še posebej priljubljenih hoteli verige EFTALIA v letovišču Alanya. Gre za sklop treh hotelov, Eftalia Ocean 5*, Eftalia Marin 5* ter Eftalia Aqua Resort 5*, ki so povezani med seboj in si delijo tobogane vodnega parka Eftalia Aqua Resort.

Foto: Shutterstock

Za tiste, ki uživate v turškem mestnem utripu, bo kot nalašč hotel The Lumos Deluxe Hotel Resort & Spa 5* v bližini mesta Alanya in se lahko pohvali z izjemno kakovostno storitvijo all inclusive. Tukaj boste dobili popoln vpogled v preplet Orienta in Evrope in pestro zgodovino mesta Alanya. Med sprehodom po ulicah boste naleteli na številne cerkve, medrese, hane, turška kopališča (hamam) in muzeje. Zlasti zanimivi in privlačni so Muzej sredozemskih civilizacij ter rdeča trdnjava s strelnimi linami na veliki pečini in staro mestno obzidje.

Foto: Shutterstock

Z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo storitve pa sta slovenske goste leta 2022 prepričala hotela Ditalya Palm Garden 5* ob prodnato-peščeni plaži in Palmeras Beach 5* ob v celoti peščeni plaži. Oba sta v priljubljenem letovišču Alanya in slovita po izjemni ponudbi all inclusive za vse generacije.

Še posebej ugodne so ponudbe prvomajskih počitnic z odhodom z Dunaja v hotelih s petimi zvezdicami, saj gre kljub poletnim temperaturam in toplemu morju uradno še za obdobje predsezone, zato so tudi vrhunski hoteli cenovno dostopni tako rekoč vsakomur. Tako lahko brezskrbno uživate ob in v hotelskih bazenih, se kopate v prijetno toplem morju in zabavate v vodnih parkih, ki za 1. maj že obratujejo v polnem zagonu.

Zakaj so počitnice v Turčiji popolna izbira za vse generacije?

Pregovorna prijaznost in gostoljublje imata v Turčiji dolgo tradicijo: že v davni preteklosti so Turki znali ceniti goste, zato so celo ponoči budili kuharje, če so si gostje zaželeli nočni prigrizek. Iz te prakse naj bi se rodila storitev all inclusive, v kateri ima Turčija ultimativni primat med evropskimi turističnimi destinacijami.

Današnja turška ponudba all inclusive tako obsega prestižno namestitev, neomejene količine hrane ter pijače, atraktivne vodne parke in kopico aktivnosti za vse generacije. Najmlajši se bodo z veseljem kratkočasili v mini klubu, ki je v številnih resortih za popolno izkušnjo malčkov razdeljen celo po starostnih skupinah, medtem ko lahko odrasli izbirate med pestro paleto aktivnosti za vse okuse: joga, zumba, vodna in klasična aerobika, vodne igre, odbojka na mivki, balinanje, tenis, košarka nogomet …

Foto: Shutterstock

Na svoj račun boste prišli tudi tisti, ki si želite popolnega odklopa: hotelski kompleksi so namreč praviloma tako veliki, da brez težav najdete bolj mirne, intimnejše kotičke za zaslužen počitek in sprostitev. Prav tako si lahko privoščite razvajanje v bogati hotelski spa ponudbi in pristnih turških hamamih, ki nikoli ne razočarajo. Več kot dovolj razlogov torej, da prvomajske in poletne počitnice v 2023 preživite v Turčiji – deželi ponudbe all inclusive!

Foto: Shutterstock

Izkoristite izjemno first minute ponudbo in rezervirajte počitnice v Turčiji do 31. 1. 2023 s prihranki do –30 odstotkov! Ponudbo lahko pregledate na spletni strani Počitnice.si, vse informacije pa lahko dobite tudi na elektronskem naslovu info@pocitnice.si ter na telefonski številki 01 280 30 00! Türkiye'de görüşürüz, se vidimo v Turčiji!

