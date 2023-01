Turčija in Egipt: počitnice z najboljšo all inclusive ponudbo

Oglasno sporočilo

Če smo Slovenci še do pred nekaj leti dopustovali skoraj izključno v bližnji soseščini, se danes na počitnice vse raje odpravimo z letalom. V letu 2022 smo v največji meri dopustovali v znanih letoviščih Turčije in Egipta, za kar obstaja tehten razlog: izjemna all inclusive ponudba, primerna za vsak žep. Pričakovati je, da se bo podoben trend nadaljeval tudi letos, zato rezervirajte nepozabne počitnice v Turčiji ali Egiptu še danes in si zagotovite ekskluzivne first minute popuste do -30 odstotkov!

Foto: Shutterstock

Mnogi zmotno mislijo, da si luksuznega počitniškega razvajanja na toplem ne morejo privoščiti. A če seštejete vse stroške enotedenskega oddiha v apartmaju katerega od priljubljenih evropskih letovišč, boste hitro ugotovili, da je tak dopust cenovno povsem primerljiv z all inclusive počitnicami v Turčiji ali Egiptu, na destinacijah, kjer je v ceno, ki jo plačate na agenciji, vključeno vse.

In ko rečemo vse, mislimo res VSE : prestižna namestitev, neomejene količine hrane in pijače, slastni prigrizki čez ves dan, bogat dnevni ter večerni animacijski program za vse generacije, atraktivni vodni parki ter sproščanje v hotelskih wellness oazah. Več kot dovolj razlogov torej, da si letos privoščite popoln all inclusive oddih na turški rivieri ali ob Rdečem morju.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock V spletni turistični agenciji Počitnice.si so pripravili bogato ponudbo izjemnih prvomajskih in poletnih all inclusive počitnic v Turčiji in Egiptu za vse generacije in okuse. Uporabite praktičen iskalnik ali pa na elektronski naslov info@pocitnice.si pošljite želeno destinacijo, termin, število in starost potnikov ter pričakovano kakovost hotela in že v nekaj urah boste prejeli najboljše in najugodnejše paketne ponudbe za nepozaben oddih. Informacije o sami ponudbi all inclusive počitnic in rezervacijo izbranega oddiha lahko opravite tudi na telefonski številki 01 280 30 00 ali pa se oglasite v fizičnih poslovalnicah turistične agencije Počitnice.si v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. Izkušeni svetovalci vam bodo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja in vas opremili s praktičnimi nasveti za brezskrbne počitnice. A nikar ne odlašajte predolgo, da ne zamudite izjemnih first minute popustov! Do 31. 1. 2023 si lahko namreč nepozabne prvomajske in poletne all inclusive počitnice v Turčiji in Egiptu zagotovite še posebej ugodno, tudi do 30 odstotkov ugodneje.

Zakaj so počitnice v Turčiji popolna izbira za vse generacije?

Pregovorna prijaznost in gostoljubje imata v Turčiji dolgo tradicijo. Že v davni preteklosti so Turki znali ceniti goste, zato so celo ponoči budili kuharje, če so si gostje zaželeli nočni prigrizek. Iz te prakse naj bi se rodila storitev all inclusive, v kateri ima Turčija ultimativni primat med evropskimi turističnimi destinacijami.

Današnja turška all inclusive ponudba tako obsega prestižno namestitev, neomejene količine hrane ter pijače, atraktivne vodne parke in kopico aktivnosti za vse generacije. Najmlajši se bodo z veseljem kratkočasili v mini klubu, medtem ko lahko odrasli izbirate med pestro paleto aktivnosti za vse okuse. Na svoj račun boste prišli tudi tisti, ki si želite popolnega odklopa: hotelski kompleksi so namreč praviloma tako veliki, da brez težav najdete bolj mirne, intimnejše kotičke za zaslužen počitek in sprostitev. Prav tako si lahko privoščite razvajanje v bogati hotelski spa ponudbi in pristnih turških hamamih, ki nikoli ne razočarajo.

Kateri hoteli v Turčiji so najbolj priljubljeni med slovenskimi gosti?

Foto: Shutterstock

Med slovenskimi družinami so bili v letu 2022 še posebej priljubljenih hoteli verige EFTALIA v letovišču Alanya. Gre za sklop treh hotelov, Eftalia Ocean Resort 5*, Eftalia Marin 5* in Eftalia Aqua Resort 5*, ki so povezani med seboj in si delijo tobogane vodnega parka Eftalia Aqua Resort. Za tiste, ki radi uživate v turškem mestnem utripu, bo kot nalašč hotel The Lumos Deluxe Hotel Resort & Spa 5* v bližini mesta Alanya, kjer boste dobili popoln vpogled v preplet Orienta in Evrope. Med sprehodom po ulicah boste naleteli na številne cerkve, medrese, hamame in muzeje. Z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo storitve pa je slovenske goste v letu 2022 prepričal hotel Dizalya Palm Garden 5* ob prodnato-peščeni plaži v priljubljenem letovišču Alanya, ki slovi po izjemni all inclusive ponudbi za vse generacije.

Na popoln all inclusive oddih v priljubljena turška letovišča Antalya, Side, Belek, Kemer in Alanya lahko s Počitnice.si od aprila do novembra 2023 enkrat tedensko poletite z direktnim poletom iz Ljubljane na letališče v Antalyi, večkrat tedensko so mogoči tudi poleti iz Gradca, z dunajskega letališča pa lahko proti Turčiji poletite celo vsak dan. V ceno paketa so vključeni letalski prevoz, prevoz od letališča do hotela in nazaj ter namestitev v izbranem hotelu v Turčiji z all inclusive ponudbo.



Ne zamudite izjemnih popustov! Do 31. 1. 2023 si lahko prvomajske in poletne počitnice v Turčiji na Počitnice.si namreč zagotovite še posebej ugodno, s popusti vse do -30 odstotkov. Še danes preglejte ponudbo TUKAJ ali na info@pocitnice.si pošljite svoje želje glede odhodnega letališča, tipa in oblike namestitve ter števila potnikov in že v nekaj urah boste na e-naslov prejeli najboljše first minute ponudbe nepozabnih počitnic v izbranem letovišču na turški rivieri.

V Egipt na faraonski all inclusive oddih

Že leta je med slovenskimi popotniki in turisti izjemno priljubljena počitniška destinacija tudi Egipt – dežela faraonov in kristalno čistega morja s pisanim podvodnim svetom. Za izhodiščno točko je najbolj priročno izbrati katerega od all inclusive hotelov v Hurgadi ali Šarm el Šejku, obe letovišči pa se lahko pohvalita z izjemno all inclusive ponudbo, kar pomeni, da vam med počitnicami ne bo treba skrbeti za popolnoma nič. Hrana in pijača sta vam na voljo ves dan, številni hoteli so opremljeni z vodnimi parki, nekatere obdaja celo lasten koralni greben, povsod se lahko pohvalijo z bogatim dnevnim in večernim animacijskim programom, najmlajši pa se lahko vsak dan zabavajo v otroških klubih. Dovolite, da vas prijazno hotelsko osebje v sklopu all inclusive ponudbe razvaja kot prave faraone – brez dodatnih stroškov, brez barantanja za ugodnejšo ceno.

Jungle Aqua park Hurgada

Rezervirajte nepozaben all inclusive oddih v Egiptu do 31. 1. in si zagotovite izjemne first minute popuste do -30 odstotkov! Preglejte ponudbe prvomajskih ter poletnih počitnic v Egiptu s pomočjo iskalnika ali pošljite e-sporočilo z želenim terminom in letališčem odhoda, številom oseb ter pričakovano kakovostjo hotela na info@pocitnice.si. V le nekaj urah boste prejeli najboljše in najugodnejše paketne ponudbe za popolno egiptovsko pravljico. V Hurgado lahko s Počitnice.si iz Ljubljane poletite vsako nedeljo za sedem ali 14 dni, od 21. junija pa bodo poleti organizirani ob sredah za deset dni (sreda–nedelja) ter ob nedeljah za 11 dni (nedelja–sreda). Proti Hurgadi lahko vsako sredo in soboto poletite tudi iz Gradca , z Dunaja pa so poleti v to priljubljeno letovišče ob Rdečem morju organizirani vsak dan. Na all inclusive oddih v Šarm el Šejk pa lahko v zimskih mesecih z Dunaja poletite ob ponedeljkih, iz Ljubljane pa bodo organizirani prevozi vsako sredo med 26. 4. in 11. 11. 2023.

Slovenski gostje priporočajo: top 4 hoteli v Hurgadi

Za družine z majhnimi otroki je v Hurgadi kot nalašč hotel The Grand Resort 5*, ki je zgrajen v mavrskem slogu in se lahko pohvali z velikimi, prostornimi sobami ter številnimi bazeni, primernimi za različne starosti. Na južni strani mesta boste zabave in vodnih užitkov željni počitnikarji prišli na svoj račun v hotelu Jaz Aquamarine Resort 5*, ki poleg zasebne plaže ponuja še potapljaški klub, obsega pa 20 bazenov in tri vodne parke.

Foto: Shutterstock

Lepote podvodnega sveta pa boste najlažje spoznavali v predelu Makady Bay, ki je približno 30 kilometrov južno od središča Hurgade. Tu se namreč vsak hotel lahko pohvali z lastnim koralnim grebenom, med slovenskimi gosti pa sta še posebej priljubljena The Grand Makadi 5*, ki ga sestavljajo med kopico bazenov razdeljene barvite zgradbe, zgrajene v bližnjevzhodnem slogu, ter SUNRISE Royal Makadi Resort 5*, kjer lahko uživate v spektakularnem predelu z bazeni in velikem vodnem parku s številnimi tobogani.

Foto: Shutterstock

Ne glede na to, za katero letovišče v Egiptu se odločite, boste v puščavski deželi ob Rdečem morju imeli občutek, da ste postali del magične arabske pravljice tisoč in ene noči, v kateri se čas ustavi. Dobesedno. Zato izkoristite izjemne first minute popuste in si privoščite nepozaben all inclusive oddih v Egiptu – tudi do 30 odstotkov ugodneje!

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si d.o.o.