Tukaj se običajno drenjajo množice, zdaj pa je vse opustelo #video

Hollywood Boulevard je cesta, ki predstavlja srce Hollywooda in kamor so se do zdaj vsak dan zgrinjale množice, ki so se želele sprehoditi po Pločniku slavnih ali se fotografirati pred dvorano Dolby Theatre, kjer podeljujejo oskarje. Odkar pa so zaradi koronavirusa mesto praktično zaprli, so prizori s te lokacije povsem drugačni.

Tako je bil Pločnik slavnih videti v torek:

