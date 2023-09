To zimo na Kanarske otoke vsak teden iz Zagreba!

Oglasno sporočilo

Da so Kanarski otoki vulkanskega izvora, je splošno dejstvo. Tudi to, da so med počitnikarji najbolj priljubljeni štirje največji med njimi, ni skrivnost. A da zaradi edinstvene pokrajine, podobne luni, in prečudovitih plaž med njimi izstopa Lanzarote , vedo le redki. To zimo imate idealno priložnost, da si privoščite počitnice na tem najvzhodnejšem Kanarskem otoku še posebej ugodno – z neposrednim poletom iz Benetk, z Dunaja in po novem tudi iz Zagreba!

Foto: Počitnice.si

Kanarski otoki so priljubljena počitniška destinacija skozi vse leto, saj dnevne temperature tudi pozimi praviloma ne padejo pod 20 stopinj Celzija. Čeprav so geografsko bližje Afriki, upravno spadajo pod Španijo, zato za počitnice na Kanarskih otokih zadostuje že osebna izkaznica – in nekaj žepnine za na pot, seveda!

No, še prej pa se je treba odločiti, na katerem Kanarskem otoku bi radi počitnikovali. Najbolj znana sta vsekakor Tenerife in Gran Canaria, zlasti med surferji in kajtarji je priljubljena tudi Fuerteventura, z najbolj edinstveno pokrajino in neokrnjenimi plažami pa se lahko pohvali veličastni Lanzarote, ki v trenutku očara še tako zahtevne počitnikarje.

Plaža Playa Dorada Foto: Počitnice.si

Počitnice.si smo vam pripravili tudi do 30 odstotkov! Ne verjamete? Prepričajte se na lastne oči!

Kako na Lanzarote?

S Počitnice.si lahko na otok Lanzarote odpotujete iz Benetk ali Dunaja, od novembra 2023 do aprila 2024 pa smo naši ponudbi dodali še neposredno linijo vsako soboto iz Zagreba ! To pomeni, da lahko ne glede na to, iz katerega konca Slovenije ste, relativno hitro pridete do letališča, se usedete na letalo in odletite v osrčje miru, čudovite vulkanske pokrajine ter čarobnih peščenih plaž!

Lanzarote boste najlažje raziskali z avtomobilom, zato vam svetujemo najem avtomobila. Najceneje je vozilo najeti že pred odhodom na počitnice in ga nato prevzeti na letališču, na vašo željo pa tudi za ta del poskrbimo mi – da bodo vaše počitnice na otoku Lanzarote resnično brez vseh skrbi!

Foto: Počitnice.si

Povratni polet z izbranega letališča vam glede na vaše želje in proračun kombiniramo z najboljšo možnostjo nastanitve – naša ponudba obsega kar 120 hotelov in apartmajev oziroma apartmajskih naselij na različnih delih otoka in z raznovrstnimi možnostmi storitve: od kakovostne all inclusive ponudbe, polpenziona pa vse do nočitve z zajtrkom ali celo zgolj najema apartmaja. Na Počitnice.si imamo resnično pester nabor namestitev različnih cenovnih razredov tako za družine in pare kot tudi za seniorje ter neutrudne raziskovalce.

Foto: Počitnice.si

In kar je najboljše: tako rekoč vsa ponudba zimskih počitnic na otoku Lanzarote vam je zdaj na voljo po še posebej ugodni first minute ceni tudi do 30 odstotkov ugodneje!



Za vse informacije smo vam na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, prav tako pa nas lahko od ponedeljka do sobote obiščete tudi v naših fizičnih poslovalnicah v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik ali Supernova Kranj Primskovo.

Zakaj so počitnice na otoku Lanzarote popolna izbira za zimske dni?

Ker je večina površja prekrita z lavo in vulkanskim pepelom, Lanzarote številni imenujejo tudi evropski Havaji. Ker se je tu turizem začel razvijati pozneje kot na drugih Kanarskih otokih, je otok ohranil svojo avtentičnost, zahvaljujoč domačemu umetniku Cesarju Manriqueju pa so njegov zaščitni znak tradicionalne vasice, sestavljene iz belih hišk z zelenimi ali modrimi okni in vrati.

Muzej Cesar Manrique Foto: Počitnice.si

Tako kot vsi Kanarski otoki je tudi Lanzarote kraj večne pomladi. To pomeni, da so temperature pozimi primerne za kopanje v kristalno čistem morju, dežja je bolj kot ne le za vzorec, sem pa tja vam jo lahko zagode edino veter, ki pa je pri ljubiteljih surfanja in kajtanja celo glavni razlog za obisk otoka. Ti običajno raje počitnikujejo na severu Lanzarota, ki je bolj vetroven, na jugu in vzhodu pa je morje mirnejše in plaže obdane z zalivi ter zato kot nalašč za družine z otroki.

Iščete edinstven otok za jesenske in zimske počitnice, ki združuje uživanje na prečudovitih plažah, arhitekturne lepote in slikovito naravo? Potem je Lanzarote pravi kraj za vaš oddih.

Kaj si ogledati na otoku Lanzarote?

Med letovišči je na otoku Lanzarote še posebej priljubljena Playa Blanca na skrajnem jugu otoka, ki se lahko pohvali s prijetno atmosfero ter številnimi restavracijami in bari ob plaži. Zgolj streljaj stran najdete plaže Papagayo – šest plaž s finopeščenimi zalivi za kopanje, ujetih v skalno obalo. Na vzhodni strani otoka sta priljubljeni letovišči še Puerto del Carmen in Costa Teguise s peščenimi plažami ter slikovitimi promenadami s pestrim dnevnim ter nočnim življenjem.

Arrecife Foto: Počitnice.si

Na tem delu otoka najdete tudi doživljajski park Rancho Texas, ki obsega živalski vrt, vodni park ter številne aktivnosti za vse starostne skupine. Zagotovo boste uživali tudi v akvariju in piratskem muzeju, prav posebno doživetje pa bo jahanje kamel v nacionalnem parku Timanfaya, ki velja za največjo naravno znamenitost otoka Lanzarote. Tu lahko namreč občudujete ostanke več kot sto ugaslih vulkanov izpred 300 let in si privoščite piščanca, pečenega na vročini, ki prihaja iz kraterja.

Foto: Počitnice.si

Ob vznožju nacionalnega parka Timanfaya vas bosta prevzela tudi zaliv El Golfo in jezero Charco de los Clicos v kraterju starodavnega vulkana, ki je razglašeno za naravni rezervat. Zelena barva vode, za katero so krive alge na dnu jezera, ustvarja osupljive kontraste v kombinaciji z barvami skal, ki se dvigajo nad njim, ter s črnim peskom plaže El Golfo. Vsekakor prizor, ki ga velja doživeti v živo – morda že to zimo, tudi do 30 odstotkov ugodneje!

Ob tem na otoku Lanzarote vsekakor velja obiskati še Jameos del Agua, vrsto jam in podzemnih jezer, spremenjenih v kulturno središče, kjer lahko občudujete edinstveno vrsto slepih albino rakcev. Prav tako osupljiv je Vrt kaktusov, botanični vrt, poln raznolikih kaktusov ter drugi redkih rastlin in rož. Povzpnete se lahko na Mirador del Rio, razgledno ploščad na vrhu strme pečine, s katere boste imeli izjemen pogled na ocean in otok La Graciosa, do katerega vas lahko popelje ladjica.

Foto: Počitnice.si

Se to zimo vidimo na otoku Lanzarote?

