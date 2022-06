To so najbolj priljubljene destinacije za medene tedne #foto

Novo poročilo podjetja Expedia je razkrilo seznam desetih najbolj priljubljenih destinacij za poročna potovanja v tem letu. Sodeč po odgovorih njihovih anketirancev je najbolj priljubljena poročna destinacija potovanje z vlakom po Združenem kraljestvu. Na drugem mestu je razkošni in sončni Dubaj, medtem ko se je klasično mesto ljubezni Pariz znašlo na tretjem mestu.

Seznam desetih najbolj priljubljenih destinacij za medene tedne v letu 2022:

1. Potovanje z vlakom po Združenem kraljestvu

Ocenjujejo, da si je leta 2018 kraljevo poroko princa Harryja in Meghan Markle ogledalo 1,9 milijarde ljudi. Obsedenost s kraljevimi porokami je morda eden od razlogov, da se Združeno kraljestvo uvršča na prvo mesto najbolj priljubljenih destinacij za medene tedne.

Združeno kraljestvo pare privlači zaradi romantičnih razgledov, zgodovinskih znamenitosti in bogate kulinarike. Tam si lahko ogledate vse: od srednjeveškega mestnega jedra Edinburg in slikovitega Škotskega višavja do večkulturnega središča London. Pari, ki so na medenih tednih v Združenem kraljestvu že bili, priporočajo ogled mest Edinburg, Inverness in London.

Kdaj se odpraviti na potovanje, pa je odvisno od tega, kako odporni ste proti vremenskim razmeram. Vreme lahko vse leto niha od −10 do 35 °C.

Potovanje z vlakom po železniškem viaduktu Glenfinnan na Škotskem je ena izmed najbolj priljubljenih točk za medene tedne. Foto: Shutterstock

2. Dubaj, Združeni arabski emirati

Puščava, plaže in sonce v Dubaju ponujajo pravi recept za romantiko. 19 odstotkov anketirancev pravi, da ima raje plažo ali tropski otok, 16 odstotkov si želi mestne avanture, 52 odstotkov je pripravljenih na sprostitev, kot je dan v velnesu ali poležavanje ob bazenu, 48 odstotkov želi obiskati muzeje, umetniške galerije in predstave, 42 odstotkov pa si želi restavracij, barov in plesa. Dubaj ponuja vse to.

Anketiranci predlagajo poležavanje na peščenih plažah Al Sufouh, Kite in La Mer. Odpravite se lahko tudi na izlet po puščavi s kamelami, si s štirikolesnikom ogledate sipine ali dan preživete ob raziskovanju mesta Abu Dabi, kjer si morate ogledati mošejo šejka Zajeda, palačo Emirates ter center za kulturo in dediščino Abu Dabija.

Izlet s kamelami po puščavi je le ena izmed možnih dejavnosti v sončnem in razkošnem Dubaju. Foto: Shutterstock

3. Pariz, Francija

Verjetno ste svojemu partnerju že milijonkrat povedali, da ga imate radi, nič pa ni boljšega, kot da mu v najbolj romantičnem mestu na svetu rečete: "Je t'aime."

Pariz se nahaja ob reki Seni, vključuje pa več vidnih gričev in dva otoka. Najboljši način za ogled mesta je sprehod, čeprav je podzemna železnica zelo lahko dostopna tudi z letališča Charles de Gaulle.

Umetnost in kultura sta dobesedno povsod, kamor pogledaš. Če obstaja samo en muzej na svetu, ki ga morate obiskati, je to Louvre. Noben medeni teden pa ni popoln brez fotografije poljuba pred Eifflovim stolpom.

S kratko vožnjo s podzemno železnico se lahko odpeljete tudi do versaillske palače, kjer pa priporočajo kolesarsko turo.

Medeni tedni v Parizu ne bi bili popolni brez fotografije poljuba pred Eifflovim stolpom. Foto: Shutterstock

4. Miami, Florida

Južna Florida je s plažami svetovnega razreda, velemestom in kulturo idealna destinacija za medene tedne, ki je tako dostopna kot nepozabna.

Potovanje po Floridi začnite v Miamiju. Z roko v roki se lahko s partnerjem sprehodite skozi deset hektarjev vrtov in si ogledate veličastno vilo iz leta 1916, ki je nekoč služila kot zimsko zatočišče bogatega podjetnika kmetijskih strojev Jamesa Deeringa. Sprehod ni samo za ljubitelje arhitekture, saj so ga popotniki Expedie ocenili s 4,9 zvezdice. Sprehod vključuje dvorec Versace in znane filmske lokacije.

Ljubitelji umetnosti lahko obiščete tudi Miami's Design District, kreativno sosesko, polno galerij in butikov. Lep izlet je tudi križarjenje s katamaranom Hakuna Matata v Palm Beachu. Ta ponuja tudi visoko ocenjene izlete s potapljanjem na dah, kjer boste imeli priložnost opaziti morske krave, več kot 650 vrst rib in 250 vrst koral.

Florida je s plažami svetovnega razreda, velemestom in kulturo idealna destinacija za medene tedne. Foto: Shutterstock

5. Los Angeles, Kalifornija

S soncem obsijana Južna Kalifornija ponuja ogromno različnih aktivnosti. Sestavljajo jo številne regije, med drugim Los Angeles, Orange Country, San Diego, Santa Barbara in Palm Springs.

V Los Angelesu si lahko ogledate prestižni in s palmami obdan Beverly Hills, boho Venice Beach in sproščeno Santa Monico, pa tudi rustikalne čare Malibuja ali polotoka Palos Verdos, ki je prav tako slikovit in ekskluziven.

Za najbolj romantično plažo velja državna plaža El Matador v Malibuju, ki je pogosto na poročnih fotografijah. Če ste se pripravljeni odpraviti tudi izven mesta, pa pobegnite v vinorodno deželo Temecula Valley. Najboljši kleti sta Akash Winery in Bottaia Winery.

Znamenitosti Los Angelesa so znak Hollywood, televizijska in filmska industrija ter prekrasne plaže. Foto: Shutterstock

6. Potovanje od Madrida do Seville v Španiji

Če vas izgubljanje med srednjeveškimi gradovi in katedralami v Sevilli ne spravi v romantično razpoloženje, pa vas bo zagotovo čutna mestna glasba flamenka in obilni tapasi.

Sevilla, srce španske regije Andaluzija, je mesto gastronomije, kulture in več kot dvatisočletne zgodovine. Pari radi opazujejo plesalce na ulicah in večerjajo ob obali. Sevilla sicer ponuja več kot dovolj romantike za večino mladoporočencev, je pa tudi idealna lokacija za odhod iz mesta za dan ali dva. Bližnja mesta, kot so Cadiz, Cordoba in Granada, so lahko enodnevni izleti, ki ponujajo različice andaluzijskih vibracij, ki so na voljo v Sevilli.

Sevilla, srce španske regije Andaluzija, je mesto gastronomije, kulture in več kot dvatisočletne zgodovine. Foto: Shutterstock

7. Rim, Neapelj in obala Amalfi v Italiji

Mesto Positano, znano kot navpično mesto, slovi po svojih živobarvnih domovih in zgradbah, vrezanih v strmo pobočje gore. Bodite pripravljeni na veliko stopnic, ne glede na to, ali se spustite do plaže ali se sprehodite do trgovin. S plaže si lahko v daljavi ogledate tudi otok Capri ali ga celo obiščete.

Vredno je najeti voznika, ki vas bo odpeljal v Ravello, kjer boste raziskovali osupljive vrtove, spoznali zgodovino obale Amalfi in uživali v osupljivih pogledih na naravo in sredozemsko arhitekturo.

V mestu Positano bodite pripravljeni na številne stopnice. Foto: Shutterstock

8. Sveta Lucija, Karibi

Sveta Lucija je nekaj zares posebnega. Dramatični vulkani, bujne džungle, neokrnjene plaže in širok nabor butičnih luksuznih hotelov se združijo in ustvarijo eno najlepših otoških destinacij na planetu.

Država, obdana s turkiznimi vodami vzhodnih Karibov, že dolgo vabi mladoporočence vseh vrst – od avanturistov do iskalcev spokojnosti.

Kljub občutku oddaljenosti od sveta je Sveta Lucija eden najlažje dostopnih otokov na Karibih. Najem avtomobila je v celoti odvisen od vas. Številni hoteli ponujajo izlete, ki vam omogočajo, da si otok ogledate, ne da bi potrebovali lastno vozilo. Če pa ste par, ki rad raziskuje sam, pa si izposodite avto in naj se avantura začne – le ne pozabite ostati na levi strani ceste!

Na severni strani otoka se nahaja zaliv Rodney, ki je osupljivi in v obliki podkve, z zibajočimi palmami in zlatim peskom. Na jugu pa najdete razgibane plaže, zgodovinske nasade in veličastne Pitone.

Kljub občutku oddaljenosti od sveta je Sveta Lucija eden najlažje dostopnih otokov na Karibih. Foto: Shutterstock

9. Islandija

Dežela ognja in ledu je popolna destinacija za medene tedne z različnih vidikov. Mestni vrvež, neskončne dejavnosti na prostem, pristna kultura, romantika in številna zdraviliška doživetja.

Islandija ni nič drugega kot spektakularna. Ima nezemeljske, dramatične pokrajine, polne ledenikov, vulkanov, slapov in fjordov. Nordijska otoška destinacija je priljubljena skozi vse leto, medtem ko lahko severni sij opazujete od septembra do aprila.

Islandijo obdajajo nezemeljske, dramatične pokrajine, polne ledenikov, vulkanov, slapov in fjordov. Foto: Shutterstock

10. Maldivi

Maldive sestavljajo oaze elegantnih bungalovov, ki lebdijo nad penečo turkizno vodo. Vabijo ljubitelje romantike, ki iščejo popolno sanjsko destinacijo za medene tedne. Ta idilična otoška država leži daleč v prosojnih vodah Indijskega oceana, kjer so koralni grebeni s senzacionalnimi morskimi bitji, pesek pa je tako mehak in bel, da skoraj slepi.

Pot do Maldivov je lahko sicer precej naporna, je pa to končna destinacija, ki je vredna tako imenovanega jet laga.

Zdravilišča pa običajno vzamejo dih, saj ponujajo tako rekoč vse: od prostorov za tretmaje nad vodo s steklenim dnom do zasebnih paviljonov za pare ter romantične kadi, napolnjene s cvetnimi listi vrtnic.

Pesek na Maldivih je tako mehak in lep, da skoraj slepi. Foto: Shutterstock

