To poletje na Tenerife tudi do 50 odstotkov ceneje!

Predstavljajte si: vse leto trdo garate, da si lahko poleti privoščite pošten oddih na morju. Pred predvidenim odhodom se ne izpostavljate možnostim poškodb ali bolezni, pravočasno pripravite vso prtljago in se polni pričakovanj podate novi dopustniški dogodivščini naproti. Potem pa šok! Na izbrani destinaciji vas pričaka slabo vreme in, namesto da bi uživali na plaži ter čofotali v morju, se morate zadovoljiti s prenatrpanim hotelskim bazenom (če imate srečo, da ga izbrana namestitev sploh ima) ter družabnimi igrami. Sanjske počitnice? Seveda ne!

Nekateri bi temu rekli pomanjkanje sreče, drugi nepremišljen izbor destinacije, v obeh primerih pa je rezultat enak: pokvarjen dopust. Poskrbite, da ne boste deležni tovrstnega scenarija, in letošnje počitnice preživite na destinaciji, ki se lahko pohvali z več kot 300 sončnimi dnevi na leto in prijetnimi temperaturami, ki pa tudi sredi poletja le izjemoma presežejo 30 stopinj Celzija. Privoščite si počitnice na Kanarskih otokih!

Zagotovite si nepozaben morski oddih na Kanarskem otoku Tenerife po izjemno ugodni ceni! S turistično agencijo Počitnice.si, ki ima na enem mestu zbrane aranžmaje vseh ponudnikov počitnic ter potovanj v širši regiji, lahko na otok sonca in večne pomladi poletite vsak torek in soboto z letališča Treviso pri Benetkah, ob torkih, četrtkih in sobotah pa z Dunaja.

Tenerife: otok sonca, morskih valov, čudovite narave – in zabave!

Zaradi izrazite gorske pregrade je otok Tenerife podnebno in rastlinsko razdeljen na dva zelo različna dela: bolj vlažen in zelen sever ter sončen in suh jug, kjer se v čarobnem kontrastu nizajo vulkanske črne in umetne peščene plaže. Južni del Tenerifa ponuja bogat nabor različnih tipov namestitev in pestro dogajanje podnevi ter ponoči, zato je popolna izbira za nepozabne počitnice. Še posebej priljubljeno je letovišče Costa Adeje, ki se lahko pohvali z nizom čudovitih peščenih plaž in ravno padajočimi, zaščitenimi kopalnimi zalivi, primernimi tudi za otroke. Najbolj znana je zagotovo Playa de las Americas: živahna, mednarodna počitniška oaza s promenado ob plaži, na kateri se vse do Los Cristianosa vrstijo nakupovalna središča, bari, kavarne, restavracije in nočni klubi.

Katere namestitve na otoku Tenerife priporočajo slovenski gostje?

Ljubitelje ponudbe all inclusive bodo zagotovo navdušili apartmajski kompleksi v Hotelu Labranda Bahia Fanabe Suites & Villas 3*, ki so le dobih 300 metrov oddaljeni od najlepših plaž na otoku in zato popolna izbira tudi za družine, ter Alexandre Hotel Troya 4*, ki pa leži neposredno ob plaži, do katere ga loči zgolj promenada, velika prednost pa je tudi neposredna bližina nakupovalnih ter zabaviščnih središč. Gre za arhitekturno in estetsko dovršen hotel, v katerem slovenski gostje najraje izberejo storitev polpenzion – greh bi bil namreč ne poskusiti tradicionalnih kulinaričnih dobrot Tenerifa v lokalnem okolju, pa naj bo pri uličnih prodajalcih hrane ali v priznanih restavracijah.

Tenerife: popolne počitnice za vse generacije

Tenerife je vsekakor eden od najbolj raznolikih otokov na svetu in zato popolna počitniška destinacija za vse tipe gostov. Pari in seniorji lahko uživate v hotelskem razvajanju ter med romantičnimi sprehodi opazujete sončne zahode, avanturisti pa zagotovo komaj čakate, da skočite med valove, ki jih ustvarijo vetrovi z Atlantika, in se preizkusite v kajtanju ter deskanju. Dobro je poskrbljeno tudi za ljubitelje nekoliko bolj umirjenega načina preživljanja prostega časa, saj se Tenerife na primer lahko pohvali s kar nekaj odličnimi igrišči za golf.

Družine bosta poleg obveznih vsakodnevnih vragolij na plaži zagotovo očarala tudi oba svetovno znana doživljajska parka otoka Tenerife. Siam Mall je največji in večkrat nagrajeni tematski vodni park v Evropi ter največja tajska atrakcija zunaj meja Azije. Med drugim se lahko pohvali z najvišjimi, tudi več kot tri metre visokimi umetnimi valovi, rečnimi tokovi, umetno plažo in otokom morskih levov. Loro Parque pa je edinstven živalski park, ki se lahko pohvali z največjo zbirko papig na svetu, največjim bazenom z delfini v Evropi, največjo razstavo pingvinov na svetu ter najdaljšim tunelom za morske pse v Evropi. V tem parku presežkov si je vsekakor dobro ogledati predstavo ork in delfinov, ki navdušujejo vse generacije in zagotavljajo popolno zabavo za vso družino.

Ljubitelji pohodništva pa ne smete izpustiti izleta v Nacionalni park El Teide, divjo vulkansko pokrajino, ki spominja na lunino površje. Sredi parka dominira mogočni vulkan Pico del Teide, ki je s svojimi 3.718 metri najvišja gora Španije in tretja največja vulkanska gora na Zemlji. Z avtomobilom se lahko brezplačno zapeljete čez celoten krater vulkana do nadmorske višine 2.356 metrov in občudujete razkošno oblikovane skale, strjene tokove lave ter redke, živopisne rastline vulkanske puščave. Nato pot nadaljujete z gondolo, ki vas v osmih minutah popelje do višine 3.555 m, torej tik pod vrh gore. Preostanek poti lahko nadaljujete peš, a potrebujete predhodno pridobljeno dovoljenje, ki ga lahko uredite prek spleta.

Se vidimo na Tenerifu za prvomajske ali poletne počitnice?

Dobro je vedeti ...

Tenerife meri vsega dobrih dva tisoč kvadratnih kilometrov, kar pa je še vedno preveč, da bi se lahko sprehodili do največjih atrakcij otoka. Zato priporočamo, da še pred odhodom na počitnice rezervirate avtomobil in doživite pristno raznolikost tega edinstvenega vulkanskega otoka. Tedenski najem vas bo stal od 120 evrov, najbolj optimalno pa je vozilo prevzeti in vrniti na letališču, saj tako niste vezani na lokalne transferje ali taksi službe.

