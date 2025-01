To poletje na počitnice v Šarm el Šejk z neposrednim poletom iz Ljubljane

Pravijo, da so spremembe edina stalnica v življenju in v tej luči smo po propadu slovenskega nacionalnega letalskega prevoznika hitro našli možnosti ugodnih letalskih povezav z letališč v soseščini. Kljub temu smo vedno veseli, ko nam uspe najti kakšno dobro letalsko povezavo iz Ljubljane – ker je doma vseeno doma, ni jezikovnih ovir, bolj poznamo različne možnosti parkiranja, lažje se znajdemo.

Vse našteto pride še kako prav takrat, ko se odpravljamo na dopust. Gre namreč za čas, ko si želimo odpočiti od vsakodnevnih obveznosti in skrbi, zato je veliko lažje in manj stresno, če letimo iz Ljubljane. V poletnem času je običajno zato vzpostavljenih kar nekaj neposrednih čarterskih povezav do najbolj priljubljenih počitniških destinacij in na naše veliko veselje bo v 2025 med njimi ponovno tudi egiptovski Šarm el Šejk!

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Pri Počitnice.si so namreč pripravili bogat nabor cenovno dostopnih počitniških paketov za Šarm el Šejk z neposrednim letalskim prevozom iz Ljubljane . Z našega največjega letališča bo v Šejkov zaliv mogoče poleteti enkrat na teden od 28. 5 do 15. 10. 2025 !

Šarm el Šejku pri Egiptu ali Hurgadi po super ugodni ceni! Število sedežev je žal omejeno, zato se vam res izplača pohiteti in čim prej rezervirati nepozabne počitnice vpri Počitnice.si , saj lahko samo še nekaj dni izkoristite nore popuste na zgodnje prijave! Hitro preverite izjemno ponudbo TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in si zagotovite TOP all inclusive počitnice valipo super ugodni ceni!

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Zakaj v Šarm el Šejk?

Čeprav je Šarm el Šejk od Hurgade oziroma Rdečega morja oddaljen vsega 95 kilometrov zračne razdalje in v obeh poletje traja praktično vse leto, se letovišči vendarle precej razlikujeta po značaju, lokaciji in ponudbi.

Šarm el Šejk je na jugu Sinajskega polotoka, s pogledom na Akabski zaliv. Območje je znano po spektakularnih koralnih grebenih in goratem okolju. Ima bolj surovo, puščavsko pokrajino, medtem ko je Hurgada bolj ravninska in peščena. Plaže v Šarm el Šejku so pogosto bolj kamnite, vendar so koralni grebeni tik ob obali, kar omogoča odlično potapljanje in snorklanje neposredno s hotelskih pomolov. Šarm namreč velja za eno najboljših potapljaških destinacij na svetu, še posebej znane točke so nacionalni park Ras Mohammed, koralni grebeni Tiranovega preliva in Dahab.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Preverite 15 najboljših aktivnosti in izletov v Šarm el Šejku v blogu TUKAJ!

Šarm el Šejk je nekoliko bolj ekskluziven, odlikujejo ga sodobni hotelski kompleksi, zasebne plaže in mirnejše vzdušje. Večino starejših hotelov so v zadnjih dveh letih temeljito prenovili, zato se Šarm el Šejk lahko pohvali z izjemnim naborom vrhunskih hotelskih resortov z bogato all inclusive storitvijo, ki so v počitniških paketih pri Počitnice.si na voljo po izjemno dostopni ceni.

V Šarm el Šejku je odlično poskrbljeno za vse vrste počitnikarjev in popotnikov. Za družine so vsekakor najprimernejši resorti, ki se lahko pohvalijo z enostavnim in položnim vstopom v morje, raziskovalci in podvodni navdušenci bodo najbolj uživali v hotelskih kompleksih, kjer je s plaže dostopen vsaj en koralni greben, tisti, ki si na počitnicah želite predvsem počitka , pa boste na svoj račun prišli v vrhunskih hotelih z bogato wellness ponudbo.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Uporabite priročen iskalnik in že danes rezervirajte svoje poletne počitnice v Šarm el Šejku ter izkoristite neverjetne popuste na zgodnje prijave. Nabor najboljših ponudb glede na vaše želje si lahko zagotovite tudi tako, da pošljete povpraševanje na info@pocitnice.si in čim natančneje opišete vaša pričakovanja ter termin, v katerem bi želeli počitnikovati. Za dodatne informacije za Egipt so vam izkušeni svetovalci pri 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa se lahko tudi osebno oglasite v kateri od njihovih poslovalnic v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik ali Šiška ter Supernova Kranj Primskovo. Za dodatne informacije zaso vam izkušeni svetovalci pri Počitnice.si na voljo tudi prek telefonske številke, od ponedeljka do sobote pa se lahko tudi osebno oglasite v kateri od njihovih poslovalnic v nakupovalnih središčihaliter

Šarm el Šejk – all inclusive, ki nikoli ne razočara

Največja atrakcija Šarm el Šejka so zagotovo neskončne peščene plaže, sledita dih jemajoče modro morje in ležerno razvajanje na vsakem koraku. Večina namestitev v Šarm el Šejku namreč ponuja storitev all inclusive, kar pomeni, da sta vam hrana in pijača na voljo praktično ves dan, prav tako sladoled in drugi prigrizki, povsod vam postrežejo z bogatim dnevnim ter večernim animacijskim programom, najmlajši pa se lahko vsak dan zabavajo v otroških klubih.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Čez dan se izplača uživati v morskih radostih, dolge tople večere pa lahko izkoristite za sprehode po živahnem nakupovalnem in zabaviščnem kompleksu SOHO Square. Tam najdete številne trgovine in restavracije ter barantanje na stari mestni tržnici, kjer lahko kupite tako rekoč vse, kar vam poželi srce, domačini pa vam povsem brezplačno dodajo še skodelico pravega in izjemno sladkega črnega čaja ter vam med dišečimi oblaki iz vodne pipe z veseljem povedo svojo življenjsko zgodbo.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Šarm el Šejk ima tudi izjemno pestro nočno življenje. V vsej polnosti se ga lahko naužijete v okrožju Naama, kjer za zabavo skrbijo številne domače ter svetovno znane restavracije, diskoteke, bazarji in celo kazinoji, zato ne čudi, da je ta del Šarma znan tudi kot Egiptovski Las Vegas.

V Šarm el Šejk po počitek, podvodno pravljico ali raziskovalno dogodivščino

Šarm el Šejk je popolna destinacija tako za tiste, ki si želijo samo sprostitve in dopusta v pravem pomenu besede, kot tudi one, ki po dveh dneh ležanja na plaži potrebujejo izziv ali aktivnost, da jim ni dolgčas. Zadnji se lahko podate na spoznavanje in raziskovanje podvodnega sveta – tako na hotelskih koralnih grebenih kot tudi v priljubljenih potapljaških točkah, kot so nacionalni park Ras Mohammed, otok Tiran ter mesto Dahab.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Šarm el Šejku skupaj s koristnimi nasveti za oddih v tem egiptovskem letovišču najdete v blogih Več oskupaj s koristnimi nasveti za oddih v tem egiptovskem letovišču najdete v blogih TUKAJ

Nepozaben izlet po puščavi s štirikolesniki. Foto: Počitnice.si Adrenalinski navdušenci boste na svoj račun prišli na vožnji z džipi skozi puščavo, ljubitelji pohodništva pa se lahko odpravite na treking po zaščitenem območju Nabq Protectorate ali pa obiščete samostan sv. Katarine, enega najstarejših delujočih krščanskih samostanov na svetu pod svetopisemsko goro Sinaj. Izjemna izkušnja bo tudi vzpon na goro Sinaj, kjer naj bi po Tori, Svetem pismu in Koranu Mojzes prejel deset božjih zapovedi.

01/280 30 00 in se prepustite razvajanju v ekskluzivni all inclusive storitvi po izjemni ceni!



Foto: Shutterstock / Počitnice.si Doživite Egipt v vsej njegovi veličini! Rezervirajte svoje počitnice v Šarm el Šejku TUKAJ , pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličitein se prepustite razvajanju v ekskluzivni all inclusive storitvi po izjemni ceni!

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si, d. o. o.