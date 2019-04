Sloviti pariški muzej bo srečnežu omogočil, da bo preživel noč z Mono Lizo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znameniti muzej Louvre v Parizu bo srečnežu ali srečnici omogočil, da bo s svojim gostom eno noč preživel za zidovi muzeja, v katerem so razstavljena številna svetovno znana umetniška dela. V nagradnem tekmovanju, ki so ga pripravili s platformo Airbnb, bodo morali tisti, ki si želijo preživeti noč v slovitem muzeju, čim bolj prepričljivo odgovoriti na vprašanje, zakaj bi bili idealni gost da Vincijeve Mone Lize.

V Louvru bodo letos po poročanju CNN zaznamovali 30. obletnico od postavitve piramide iz stekla in jekla, ki jo je zasnoval kitajsko-ameriški arhitekt Ieoh Ming Pei. V sodelovanju z Airbnbjem so v muzeju pripravili tudi nagradno tekmovanje, v okviru katerega bodo zmagovalcu omogočili, da bo s svojim gostom po izbiri eno noč lahko preživel v muzeju.

Zmagovalec bo preživel noč v družbi Mone Lize

Tisti, ki bi radi preživeli noč v znamenitem muzeju, morajo do 12. aprila na posebni spletni strani čim bolj prepričljivo odgovoriti na vprašane, zakaj bi bili idealni gost Mone Lize.

Zmagovalcu v Louvru obljubljajo, da bo spal v glamuroznem belem šotoru. Ta predstavlja stekleno piramido, ki krasi znameniti pariški muzej. Foto: Reuters

Gre za žensko s skrivnostnim nasmehom, ki krasi umetniško delo renesančnega umetnika Leonarda da Vincija in velja za enega od zaščitnih znakov pariškega muzeja. Srečnež bo noč z Mono Lizo in drugimi umetninami, ki krasijo muzejske zbirke, preživel 30. aprila.

Srečnežu obljubljajo tudi akustični koncert in zasebni ogled muzeja

To pa še ni vse. Zmagovalcu v muzeju obljubljajo, da bo spal v glamuroznem belem šotoru, ki predstavlja stekleno piramido, na razpolago pa mu bodo tudi vinilne plošče s francosko glasbo.

V dvoranah, ki so bile nekoč dom francoskega predsednika Napoleona III., bodo za srečneža pripravili pravi mali akustični koncert. Aranžma bo sestavljal tudi zasebni nočni ogled muzeja z večerjo in pijačo poleg Mone Lize in kipa Miloška Venera.

Pri Airbnbju medtem upajo, da bo izplen letošnjega tekmovanja bolj uspešen kot lanski. Zmagovalcu lanskega nagradnega natečaja so obljubili prenočitev na Velikem kitajskem zidu, a obljube niso izpolnili, saj bi takšno doživetje zgodovinski spomenik lahko poškodovalo.